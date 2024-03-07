Лютий вслід за січнем побив теплові рекорди. Вчені назвали причину

Лютий 2024 року став найтеплішим лютим за всю історію спостережень. Температурні рекорди б'є дев’ятий місяць поспіль.

Про це повідомили у Службі зміни клімату Європейського Союзу "Коперник", пише Bloomberg.

За словами метеорологів, упродовж останнього місяця зими середня температура була на 1,77 °C вищою за середню температуру лютого в доіндустріальний період.

Крім цього, в лютому середня глобальна температура за останній рік була найвищою за всю історію спостережень – на 1,56 °C вище доіндустріального рівня.

У Європі цьогорічна зима стала другою найтеплішою за всю історію спостережень на континенті, додають у службі зі змін клімату.

Як кажуть вчені, причиною глобального потепління є нагрівання океанів через слабшання Ель-Ніньо в Тихому океані.

Ель-Ніньо – це різке підвищення температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води у Тихому океані. Це явище планетарного масштабу і воно прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі.

Через те, що температура приповерхневої атмосфери над океаном залишається високою, є підвищений ризик стихійних лих, кажуть учені.

"Клімат реагує на концентрацію парникових газів в атмосфері. Якщо нам не вдасться їх стабілізувати, ми неминуче зіштовхнемося з новими глобальними температурними рекордами та їхніми наслідками", – повідомила директорка Європейської служби Коперника зі змін клімату Карло Буонтемпо.

У службі додали, що Земля нагрівається "небезпечними темпами".

Теплові рекорди фіксують щомісяця з червня 2023 року – після того, як впродовж року фіксували збільшення викидів вуглекислого газу. Щоб зупинити потепління, потрібно збільшити частку використання відновлюваних джерел енергії, додали науковці.

Попередньо січень 2024 року став найтеплішим в історії спостережень.