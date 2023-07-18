У Великій Британії вчені пропонують годувати корів нарцисами, аби уповільнити глобальне потепління

У Великій Британії вчені проводять дослідження, аби зрозуміти, чи зможе годування корів нарцисами уповільнити глобальне потепління.

Перетравлення нарцисів в штучному шлунку тварини на 96% зменшило викиди метану, повідомляє Euronews та SkyNews.

Сільськогосподарські тварини – один з найбільших секторів, який утворює парникові гази. Щороку він спричиняє близько 14% антропогенних викидів в атмосферу.

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Вчені мають надію, що на травну систему корів може вплинути екстракт нарцисів.

Дослідження проводитимуть протягом чотирьох років на фермах у Великій Британії. Науковці Шотландського сільського коледжу планують, що після дослідів на реальних коровах їм вдасться зменшити викиди метану щонайменше на 30%.

"Ми очікуємо покращення засвоєння білка, і в разі позитивного результату зможемо переглянути дієту тварин й, можливо, зменшити кількість білка, який вони отримують", – розповіла науковиця Елісон Бонд.

За словами власника ферми Кевіна Стівенса, про властивості нарцисів дізналися випадково.

"Спочатку ми вирощували нарциси, аби виробляти ліки проти Альцгеймера, втім виявили, що нарциси також виробляють сполуку, яка перешкоджає жуйним тваринам виробляти метан", – каже Кевін.

Фото: Altocumulus /Depositphotos

За його словами, уряди різних країн наразі намагаються максимально зменшити викиди метану, оподатковуючи тваринництво й встановлюючи квоти на кількість худоби, викиди якої містять метан.

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"Парникові гази та глобальне потепління є серйозною глобальною проблемою, й ми сподіваємося, що наш проєкт стане частиною розв'язання проблеми щодо зменшення ролі жуйних тварин у виробництві метану", – додав професор зоотехніки Шотландського сільського коледжу Джеймі Ньюболд.

Ініціативу науковців підтримав й схвалив уряд Великої Британії, зазначивши, що в разі успіху експеримент матиме важливі наслідки – зменшення викидів парникових газів та уповільнення глобального потепління.

Раніше ми повідомляли, що зміна клімату, яка відбулася протягом останніх 50 тисяч років, ймовірно, могла вплинути на розмір людського мозку – він зменшився.