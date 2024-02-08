Січень 2024 року став найтеплішим в історії спостережень – вчені

Фахівці Служби зі змін клімату Copernicus (C3S) Європейського Союзу заявили, що січень був найтеплішим за всю історію спостережень (з 1950 року).

Попередній місяць "побив рекорд", який зафіксували у січні 2020 року, повідомляє Reuters.

Кліматичні зміни та погодний феномен Ель-Ніньо, який нагріває поверхневі води у східній частині Тихого океану, спричинили підвищення температури.

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Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, був найтеплішим у світі, якщо порівнювати показники тих самих місяців попередніх років.

"Це не лише найтепліший січень за всю історію спостережень, але ми також щойно пережили рік, коли температура перевищила доіндустріальний референтний період більше, ніж на 1,5°C", – зазначила заступниця директора Служби зі змін клімату Copernicus (C3S) Європейського Союзу Саманта Берджесс.

Також вона додала, що єдиним способом зупинити підвищення температури є скорочення кількості викидів парникових газів в атмосферу.

Однак деякі кліматологи заявляють, що цього вже не реально досягти. Вони закликають уряди діяти більш рішуче, щоб скоротити викиди вуглецю. Важливо не зволікати, бо це призведе до аномальної спеки, посухи та підвищення рівня моря. У результаті цього можуть загинути багато людей та цілі екосистеми.

Американські вчені стверджують, що 2024 рік може бути більш спекотним, ніж минулий. У нього є практично всі шанси увійти до п'ятірки найтепліших років.

Ель-Ніньо – це різке підвищення температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води у Тихому океані (у тропічній та центральній частині) на площі близько 10 мільйонів км². Це явище планетарного масштабу і воно прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі. Вчені вважають, що вплив Ель-Ніньо відчутний і в Україні.

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Минулого місяця Ель-Ніньо почав слабшати, і науковці припускають, що пізніше цього року його може замінити Ла-Нінья – більш прохолодне явище. Тим не менш, середня глобальна температура поверхневих вод у січні була найвищою за всю історію спостережень.

Загалом 2023 рік був багатий на температурні рекорди. Так, липень 2023 року став найспекотнішим місяцем з 1880-го року. Він був на 0,24°C теплішим, ніж будь-який інший липень.

Натомість у вересні спеціалісти зафіксували ще один температурний рекорд – 16,38°C. Це на 0,5°C вище, аніж у 2020 році.

Вчені занепокоєні, адже глобальне потепління пришвидшилося і світ на ранній стадії надзвичайної кліматичної ситуації. Згідно з висновками дослідників, вже до кінця десятиліття температура на планеті зросте на 1,5°C, а до 2050 року – ще на два.

Збільшення температури на кожен градус зменшує водні ресурси Землі. Через це втрачатиметься частина снігового покриву. Це несе небезпеку для багатьох людей.