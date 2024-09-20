Колекцію монет, що 100 років була захована на випадок катастрофи, виставили на аукціон у Данії

У Данії виставили на продаж унікальну колекцію монет, що 100 років перебувала у сховку

Заповіт данського магната з виробництва масла Ларса Еміля Брууна містив цікавий пункт: його величезна колекція монет, банкнот та медалей, яку він збирав понад 60 років, мала залишатися недоторканною на випадок знищення національної колекції Данії. І лише через століття, якщо з національним надбанням буде все гаразд, колекцію можна було б продати на користь його нащадків.

Майже через рік після закінчення 100-річного періоду очікування у Копенгагені на аукціоні продали першу частину зібрання Брууна, пише CNN.

Під час торгів, які тривали близько восьми годин, було продано 286 лотів на загальну суму 14,8 мільйона євро.

На першому аукціоні були виставлені золоті та срібні монети з Данії, Норвегії та Швеції, датовані від кінця XV століття до останніх років життя Брууна. Головною "зіркою" продажу стала одна з найстаріших скандинавських золотих монет – монета короля Ганса, карбована у 1496 році. Вона була продана за 1,2 мільйона євро – це новий світовий рекорд для скандинавської монети на аукціоні.

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"Моя улюблена монета на цьому аукціоні – золота монета короля Ганса 1496 року. Вона унікальна: це перша золота монета, викарбувана Данією, і перша датована монета данського королівства", – зазначив директор нумізматики аукціонного дому Stack’s Bowers Метт Орсіні.

Це лише початок – попереду ще кілька аукціонів, які завершать продаж колекції. За оцінками аукціонного дому Stack’s Bowers, ця колекція може стати найдорожчою в світі, коли її продадуть повністю. Колекція Брууна застрахована на приблизно 72,5 мільйона доларів, що робить її однією з найцінніших колекцій монет у світі.

Місце зберігання цієї колекції було таємницею протягом століття. Лише небагато людей знали, де саме вона перебуває. Бруун вирішив заховати свої скарби через страх, що національна колекція може бути знищена, як це сталося з багатьма культурними цінностями під час Першої світової війни.

Ларс Бруун почав збирати монети ще в дитинстві, коли у 1859 році його дядько передав йому частину своєї колекції. Походивши з родини власників готелів та землевласників, Бруун у свої 20 років дізнався, що родинний спадок розтратили, і йому залишили тільки борги. Тоді він почав власний бізнес із виробництва масла, взяв позику і поступово став дуже успішним. Він заробив цілий статок на продажу та експорті масла, і це дозволило йому стати одним з найвідоміших колекціонерів монет. У 1885 році він став одним із засновників Данського нумізматичного товариства.

Раніше ми розповідали, що в Італії виявили срібні римські монети, сховані під час нападу піратів, віком понад 2000 років.