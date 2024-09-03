Сховані під час нападу піратів: в Італії виявили срібні римські монети віком понад 2000 років

Артефакти знайшли на острові Пантеллерія, що в регіоні Сицилія

На віддаленому острові Пантеллерія в італійському регіоні Сицилія під час розкопок знайшли 27 срібних монет республіканського періоду Стародавнього Риму.

Артефакти вдалося виявити у ході роботи археологів над проєктом очищення та реставрації одного з найбільших у Середземномор’ї археологічних парків Селінунт, печери Кузи та Пантеллерії, повідомляє Reuters.

Регіон Сицилія AgenziaCULT/X

Група дослідників під керівництвом Томаса Шефера з Університету Тюбінгена (Німеччина) відкопала монети на території акрополя – укріпленої частини доісторичного міста.

На цій території острова зберігаються залишки давньогрецької колонії, заснованої у VII столітті до нашої ери.

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"Ми ведемо розкопки вже 25 років. Це чудове, гарно збережене місце, якого не торкалася людська рука протягом століть. Воно повернуло нам один із п’яти збережених в Італії коміціумів (місце, де проходили народні збори в Стародавньому Римі – ред)", – пояснює Томас Шефер.

Срібні монети датуються між 94 і 74 роками до нашої ери – республіканським періодом Стародавнього Риму.

Їх вдалося знайти завдяки недавнім сильним дощам, які зробили тамтешній ґрунт більш пухким. Деякі з 27 артефактів лежали під каменем.

"Це відкриття надає цінну інформацію для реконструкції подій, торговельних контактів і політичних відносин, які характеризували Середземномор'я в республіканську епоху", – сказав Франческо Паоло Скарпінато, регіональний радник з питань культурної спадщини.

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Керівник дослідження Томас Шефер вважає, що попередні власники заховали срібні артефакти під час нападу піратів, які в той період були частими.

У 2010 році в археологічному парку також виявили 107 римських монет, які належать до того ж періоду.

Ще раніше у тій місцевості вдалося знайти три знамениті голови статуй імператорів Цезаря, Тита та Агріппіни.

Нагадаємо, у прибережному турецькому місті знайшли голову статуї бога Аполлона, якій, за підрахунками вчених, близько 1800 років.