Стає важче зав’язувати шнурки й малювати: чому в дітей погіршується дрібна моторика

У дітей погіршується дрібна моторика – які причини цього

У сучасних дітей погіршується дрібна моторика. Однією з головних причин цього є проведення часу за екранами, що витісняє звичне малювання або майстрування.

Які ще фактори впливають на погіршення дрібної моторики та як з цим боротися – розповіли у National Geographic.

У 2024 році американський журнал Education Week провів опитування серед вчителів щодо проблем школярів у молодшій школі. 77% з них повідомили, що зараз діти мають більше труднощів з олівцями, ручками та ножицями, ніж 5 років тому. А 69% педагогів зазначили, що школярам стало важче зав'язувати шнурки.

У нещодавньому дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Pediatrics, американські вчені проаналізували дрібну моторику понад 250 малюків, народжених у перший рік пандемії. У шість місяців їхні результати тестів виявилися нижчим, ніж у немовлят, народжених до COVID-19.

За словами співавторки дослідження Лорен Шаффрі, важко однозначно сказати, чи це пов'язано з підвищеним пренатальним стресом, чи з іншим середовищем, в якому через пандемію діти перебували в перші місяці свого життя.

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Також Шаффі зазначає, що через перебування вдома з батьками, які працюють, діти різного віку почали проводити більше часу з гаджетами. Цей фактор значно впливає на затримку розвитку дрібної моторики.

Однак Стівен Барнетт, співдиректор Національного інституту досліджень ранньої освіти при Ратгерському університеті, вважає, що така тенденція передувала пандемії.

Через те, що діти все більше часу проводять перед екранами, вони менше займаються творчістю, малюванням та конструюванням. Хоча вивчення математики чи робота над творами цифрового мистецтва можуть бути корисними, вони не розвиває дрібну моторику.

За словами Барнетта, час на ігри та інші заняття на свіжому повітрі, які мають вирішальне значення для розвитку дрібної та великої моторики, також скорочується.

Тренерка-методистка державних шкіл Беверлі-Сіті в Нью-Джерсі Емі Горнбек зауважує, що на погіршення дрібної моторики вплинули й різні повсякденні зручності. Це, наприклад, штани без блискавок і ґудзиків чи попередньо запаковані снеки.

Вподобання дітей щодо іграшок також змінилися, каже Горнбек. Магнітні картинки, які легко з'єднуються, замінили пазли та дерев'яні блоки, що вимагають терпіння і точності.

Також експертка зауважує, що діти все менше читають. У трьох з чотирьох класів, за якими вона спостерігала, протягом трьох годин жодна дитина не наважилася зайти в зону для читання.

Перегортання сторінок книги може здатися дуже легким завданням, однак читання розвиває також здатність зосереджуватися і слідувати інструкціям. Вони є ключовими для дрібної моторики – застібання блискавки на пальто або зав'язування шнурків на черевиках.

Барнетт додає, що зниження здатності дітей зосереджуватися на певному завданні є ключовим фактором погіршення дрібної моторики.

Як розвинути дрібну моторику?

Емі Горнбек радить батькам додавати вправи на дрібну моторику у повсякденні завдання: готувати разом, шукати камінці по дорозі до школи, наливати напої у чашки, стискати мочалки у ванні.

Допомогти можуть також звичайний пластилін і коробка кольорових олівців.

Також експертка радить не створювати одразу конкуренцію між корисною активністю та гаджетом. Зокрема, не вимикати екран під час виконання вправи.

Раніше ми писали, що науковці з’ясували, що проведений за цифровими пристроями час має довгостроковий вплив на дитячий мозок. Попри те, що вони помітили й позитивні ефекти, негативні переважали. Зокрема, йдеться про порушення уваги та когнітивних процесів.