Чи дійсно батьки люблять молодших дітей більше, ніж старших? Пояснюють науковці

До молодших братів чи сестер батьки ставляться більш прихильно, а старшим дають більше свободи

Зазвичай між братами та сестрами виникають суперечки, зокрема про те, кого з них батьки люблять більше.

Тепер дослідження Школи сімейного життя (США), яке проводили під керівництвом професора Алекса Дженсена, виявило, що батьківський фаворитизм може бути пов'язаний з факторами, як-от порядок народження дитини, її індивідуальні особливості та стать, пише Science Daily.

Для проведення дослідження Дженсен та його колеги проаналізували дані понад 19 тисяч осіб. За словами дослідників, їхня робота дає уявлення про те, як проявляються батьківські уподобання і як вони можуть впливати на дітей протягом усього їхнього життя.

"Іноді батьки настільки стурбовані тим, щоб ставитися до своїх дітей однаково, що можуть не помічати індивідуальних потреб.

Ми не пропонуємо батькам відчувати себе винними. Але вони можуть ознайомитися з результатами нашого дослідження і звернути увагу на ті місця, де вони можуть вдосконалюватися, не впадаючи при цьому в крайнощі", – зазначає Алекс Дженсен.

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Команда зробила висновок, що до молодших братів чи сестер батьки ставляться більш прихильно, а старшим дають більше свободи та самостійності у міру їхнього дорослішання.

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Водночас науковці також зазначили, що батьки схильні надавати перевагу дочкам трохи більше, ніж синам. Однак, визнати цей факт готові лише самі батьки, а діти цього не помічають.

Особистість і риси характеру також мають значення. Діти, які є доброзичливими та відповідальними, незалежно від порядку народження чи статі, зазвичай отримують більш прихильне ставлення.

"Ймовірно, більшості батьків легше знайти спільну мову з однією дитиною, ніж з іншою, незалежно від того, чи це пов'язано з особистістю, порядком народження, статтю чи іншими факторами, як-от спільні інтереси.

Слідкуйте за цими закономірностями в собі. Звертайте увагу на те, як ваші діти реагують на речі, які можна сприйняти як фаворитизм", – каже Дженсен.

За словами професора, діти, які відчувають меншу прихильність із боку батьків, частіше перебувають у поганому психічному стані та більш схильні до проблемної поведінки вдома чи в школі.

Алекс Дженсен сподівається, що дослідження допоможе краще зрозуміти фаворитизм, адже він впливає на формування стосунків між братами і сестрами. Розпізнавши ознаки фаворитизму, батьки зможуть протидіяти йому та створити гармонійні стосунки в родині.

"Прості відповіді, мабуть, найкращі. Будьте терплячими до себе і до своїх дітей. Проводьте час разом та робіть те, що подобається вам і вашим дітям. Стосунки потребують часу", – підсумовує професор Алекс Дженсен.

Раніше ми розповідали, що батьки схильні переоцінювати математичні здібності своїх синів у порівнянні з дочками.