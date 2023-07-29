Прокуратора перевіряє дані підозрюваного у торгівлі людьми щодо продажу дітей на органи з інтернату на Закарпатті

У червні 2023 року затримали чоловіка, який намагався продати 11-місячну дитину за кордон. У суботу, 29 липня, з’явилося його відео зізнання, опубліковане головою Перечинської міськради Іваном Погоріляком.

"Тепер справа за правоохоронцями та судом" – зазначив Погоріляк.

На відео – 43-річний Денис Вароді із Закарпаття, який працював у Перечинській школі-інтернаті, розповідає про свою спробу продати 11-місячну дитину в Європу за 25 тисяч доларів.

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Крім того, він розповів про нові деталі про Перечинський інтернат – зокрема стверджує про участь працівників Перечинського інтернату у вивезенні дітей на органи за кордон.

За його словами на відео, у 2010-2014 роках працівники інтернату нібито сприяли вивезенню дітей для трансплантології.

Підозрюваний стверджує, що в цьому під час літніх канікул брали участь директор школи-інтернату, юрист із села Туриця та син директора з Ужгорода.

"Коли вивозили 25 дітей під виглядом лікування, то поверталось тільки 23", – мовить чоловік.

Він також заявив, що для трансплантології переважно обирали дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Також він додав, що торгівлю дітьми приховували працівники з відділу освіти.

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"Деякі були перевірки у школі-інтернаті, а саме працівників з відділу освіти, інших інстанцій. Вони це все покривали…час від часу проходили перевірки і все це замовчувалось", – каже підозрюваний із Закарпаття.

Речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк повідомила "Українській правді. Життя", що наразі відео взяли на опрацювання і в межах існуючого кримінального провадження перевіряється інформація, що поширена у ньому.

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