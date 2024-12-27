"Заважали людям": у Дніпрі загинуло близько 500 кажанів, ще тисячу рятують волонтери

У Дніпрі через неправильне переміщення загинуло близько 500 кажанів – червонокнижних рудих вечірниць.

Величезна колонія кажанів зимувала у лоджії людської оселі, але власники вирішили їх позбутись, розповіла працівниця Центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко в коментарі "УП. Життя".

За словами Шуленко, для цього дніпряни викликали ДСНС, але рятувальники неправильно помістили кажанів у коробку – поклали їх у кілька шарів.

"Власники були на зв'язку з нашою волонтеркою з Дніпра, вона була в курсі про цих кажанів. Велися переговори з власниками, але раптом вони без попередження викликали ДСНС. Рятувальники демонтували лоджію, витягли звідти кажанів, неправильно їх вилучили і спакували", – розповідає Шуленко.

Волонтери у Дніпрі прибули на місце відразу після повідомлення від ДСНС, а команда з Харкова тим часом вирушила до них. Утім, частину рукокрилих врятувати не вдалося, і вони задихнулися в тісноті.

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"Власники житла виставили волонтерку з тими кажанами на вулицю, навіть не дали їх якось перепакувати. З 2-ї години дня до 6-ї вона сама стояла на вулиці й перепаковувала цих кажанів.

Це просто катастрофа. У нас щороку за тиждень або за декілька днів до Нового року приїжджає якась така колонія з Дніпра. Чомусь власники не могли почекати до літа, їм "дуже заважали" кажани", – коментує Шуленко.

Кажани, які загинули Центр реабілітації рукокрилих

Спочатку зоозахисники повідомляли про 300 загиблих рудих вечірниць, але, за останніми підрахунками, задихнулося близько 500 тварин.

Водночас близько тисячі кажанів вдалося врятувати. Центр реабілітації рукокрилих уже другий день намагається всіх обстежити й розмістити.

Після того, як вцілілих кажанів приведуть до ладу, у Центрі реабілітації рукокрилих планують системно комунікувати з надзвичайниками про те, як правильно "евакуйовувати" кажанів.

Наразі фахівці Центру не зверталися до правоохоронців із заявою щодо загибелі червонокнижних тварин. Альона Шуленко зауважує, що жительку Полтави, яка в січні 2024 року викинула з балкона 1600 кажанів, досі не притягнули до відповідальності.

"Після ситуації у Полтаві ми робили звернення в поліцію, юристи нам допомагали, але все заглухло. Там тільки під літо опитали перших декількох свідків, і після цього ми нічого не чули...

Я думаю, що ми точно щонайменше вийдемо на зв'язок з ДСНС. Це можна виправити тільки системною роботою, можливо навчанням для рятувальників, як поводитися з кажанами. Вони зазвичай співпрацюють з нами", – каже фахівчиня.

Кажани, які вижили Центр реабілітації рукокрилих

Щоб допомогти врятованим кажанам, всі охочі можуть підтримати Центр реабілітації рукокрилих фінансово або стати волонтером.

"Нам потрібні клітки на вторинне використання, також можна пошити торбинки – у нас на YouTube є відео, як це зробити. Також може бути фінансова підтримка, донати, патреон. І для жителів Харкова – можна приходити і допомагати нам годувати кажанів. Волонтери дуже потрібні", – додала Альона.

Нагадаємо, якщо до вас залетіли кажани, обов’язково потрібно насамперед сконтактувати з Центром реабілітації рукокрилих за номером +38 066 305 98 95.

У жодному разі не можна самостійно упаковувати, виносити чи будити кажанів без консультації з фахівцями. Також кажанів узимку не можна викидати на вулицю.

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За вбивство або пошкодження оселищ кажанів передбачена кримінальна відповідальність – арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років (ч. 1 ст. 299). Якщо загинуло два та більше кажанів – кривднику тварин загрожує від 5 до 8 років ув’язнення.

Детальніше про те, як діяти, якщо кажани залетіли до вас або оселилися у вашій домівці, читайте у нашому матеріалі "Не щури і не вампіри. Що треба знати про кажанів і їхню любов до людських домівок".