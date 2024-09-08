У Києві до однієї з осель залетіли 350 кажанів: зоорятувальники нагадали, як діяти у таких випадках

В Україні – сезон міграції кажанів: що робити, якщо до оселі залетіли рукокрилі

В Україні почався сезон міграції кажанів на зимівлю. В одній зі столичних осель зоорятувальники знайшли понад 350 рукокрилих.

Що робити, якщо кажани завітали до вас "у гості" – розповіли у Kyiv Animal Rescue Group.

Політ під час міграції досить тривалий, тому рукокрилі мають зупинятися на перепочинок. Також у цей час вони починають пошук зимового житла.

Тому в організації радять: вирушаючи у відпустку або на дачу, не варто залишати вікна без сіток відкритими.

Цього року рятувальники вже неодноразово знаходили кажанів в оселях та навіть у художній майстерні. Рукокрилі потрапляли у пастку відкритих на провітрювання вікон – залетіти вони змогли, а от вилетіти вже ні.

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"Хочемо нагадати – всі кажани, котрі проживають на території нашої країни, занесені в Червону книгу. Будь ласка, якщо бачите кажана – не ображайте його. Тривале перебування в зачиненому помешканні шкодить не тільки вашій оселі, а ще й кажанам", – наголосили у Kyiv Animal Rescue Group.

Якщо кажани завітали до вашої домівки, треба дотримуватися такого алгоритму дій:

дочекатися темряви;

вимкнути світло у кімнаті з кажанами;

відкрити вікна навстіж і відсунути гардини, щоб рукокрилі могли вільно вилетіти;

якщо деякі з них не летять – спробувати посадити їх у коробку та передати фахівцям;

якщо все ще лишається багато кажанів – звернутися за допомогою до зоорятувальників.

Нагадаємо, на початку 2024 року у Полтаві з балкона восьмого поверху викинули 1600 кажанів. Рятувальна операція тривала добу. 600 рукокрилих загинули.