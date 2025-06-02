Отримували зарплату за фіктивну працівницю: у Дніпрі освітянки привласнили майже пів мільйона грн

У Дніпрі освітянки привласнили понад 400 тисяч гривень

У Дніпрі директорка навчального закладу та її заступниці привласнили понад 400 тисяч гривень. Вони чотири роки отримували зарплату фіктивної працівниці.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Із жовтня 2020 року по грудень 2024-го посадовиця працевлаштувала жінку, яка не виходила на роботу та не виконувала жодних зобов’язань із посадової інструкції.

Щомісяця директорка підписувала табелі обліку робочого часу з неправдивими даними та затверджувала їх печаткою закладу.

Слідчі встановили, що до схеми були залучені також три заступниці очільниці навчального закладу.

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Правоохоронці повідомили чотирьом жінкам віком від 42 до 71 років про підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

частиною 1 статті 366 – службове підроблення (карається штрафом від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34-68 тисяч гривень, або обмеженням волі на строк до 3 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом такого ж терміну);

частинами 2 та 5 статті 27 – про виконавця правопорушення та пособництво йому;

частина 4 статті 191 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років).

Кримінальне провадження з обвинувальним актом скерували до суду.

Нагадаємо, правоохоронці передали до суду справу про багатомільйонне розкрадання коштів одного з провідних університетів Харкова.

За даними слідства, троє підозрюваних влаштували схему із влаштуванням на роботу до університету "мертвих душ", премії та зарплати яких забирали собі. Так вони привласнили понад 14 мільйонів гривень.