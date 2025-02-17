У ДСНС назвали кількість загиблих та поранених рятувальників

В Україні під час повномасштабної війни загинули 100 рятувальників, а 430 – отримали поранення.

Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Даник в інтервʼю "Укрінформу".

"На превеликий жаль, 100 наших співробітників загинули. Це дуже велика цифра і дуже болючі втрати. Також ми маємо 430 рятувальників із пораненнями.

Багато хлопців серед наших поранених – це сапери. На превеликий жаль, мінно-вибухові травми мають дуже важкі наслідки, і відновлення після таких поранень дуже складне, дуже довготривале та дуже дороговартісне", – сказав Даник.

Чимало поранених бійців проходили лікування за кордоном. Незважаючи на важкі поранення, багато з них мотивовані повернутися до бойових підрозділів, якщо їхній стан це дозволяє.

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Для тих, хто не може продовжувати службу в бойових підрозділах, передбачено інші можливості: робота викладачами у навчальних закладах, у тренувальних центрах або на адміністративних посадах, що не передбачають ризику.

"Ми розуміємо, що це – дуже потужний кадровий резерв саме у досвіді. Цих людей потрібно зберегти будь-якими способами і зробити так, щоб вони передали свій досвід молодим офіцерам, сержантам, які, відповідно, готуються до цієї роботи", – зауважив очільник ДСНС.

За словами Даника, окремий відділ служби опікується родинами загиблих рятувальників. Також у ДСНС є своя психологічна служба, що допомагає і працівникам, і цивільному населенню.

Нагадаємо, також 16 лютого Володимир Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни загинуло понад 46 тисяч українських військових.