У Флориді дітям до 14 років заборонили мати облікові записи у соцмережах

В американському штаті Флорида ухвалили закон, який забороняє дітям віком до 14 років мати власні облікові записи в соціальних мережах.

14-15-річним підліткам дозволено мати акаунти за згодою батьків, йдеться в пресрелізі офісу губернатора штату Рон ДеСантіса.

Відповідно до закону, компанії повинні використовувати зовнішню систему перевірки, щоб підтвердити вік майбутнього користувача мережі.

Зазначається, що облікові записи дітей, молодших за 14 років, мають бути видалені з соціальних мереж.

"Соціальні медіа завдають шкоди дітям різними способами. Закон дає батькам більше можливостей захистити своїх дітей", – повідомив губернатор Рон ДеСантіс.

Також він додав, що закон захищає здатність жителів Флориди залишатися анонімними в мережі.

Раніше ми повідомляли, що соцмережі можуть шкодити психічному здоров'ю підлітків, зокрема дівчат.