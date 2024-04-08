Не прийшов – плати: уряд Франції анонсував штрафи за пропуски прийомів у лікаря

У Франції анонсували введення штрафу за пропуски прийомів у лікаря

Французький уряд планує штрафувати пацієнтів, які не з’являються на заплановані прийоми до лікарів. З них хочуть стягувати по 5 євро.

Про ініціативу оголосив прем’єр-міністр Франції Габріель Аттал, повідомляє Medical Xpress.

Старіння населення змушують усе більше французів звертатися за послугами у сфері охорони здоров’я. Однак наразі щороку близько 27 мільйонів прийомів у лікарів не відбуваються через те, що люди не з'являються до медичних закладів.

Передбачається, що впровадження штрафів за неявку змусить громадян Франції планувати візити до лікарів більш відповідально і зменшить навантаження на систему охорони здоров'я.

Очікується, що нові правила діятимуть із початку 2025 року. Depositphotos/VitalikRadko

Штраф накладатимуть на тих, хто не з’явиться на прийом або повідомить про скасування менш ніж за 24 години до консультації. Також лікарі будуть оцінювати, чи причина неявки була достатньо вагомою для того, щоб не платити штраф.

Проєкт закону, який передбачає такі нововведення, уряд передасть на розгляд парламенту. Очікується, що нові правила діятимуть із початку 2025 року.

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Анна Коваленко, "УП. Життя"