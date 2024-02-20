В Алабамі ембріони визнали людьми після того, як чоловік вдерся у кріокамеру лікарні

Верховний суд штату Алабама постановив, що заморожені ембріони, зачаті за допомогою екстракорпорального запліднення, вважаються дітьми.

За їхнє знищення буде передбачена кримінальна відповідальність, повідомляють The Washington Post та Healthline.

Рішення ухвалили після того, як троє пар подали до суду за "позбавлення життя" їхніх ембріонів у лікарні Алабами.

Суд першої інстанції відхилив позов пар, однак Верховний суд скасував це рішення. Це перше подібне нововведення після скандального скасування рішення “Роу проти Вейда”, коли у США фактично зникло конституційне право на аборт.

"Створення людини за образом і подобою Божою лежить в основі загальної заборони на навмисне позбавлення життя.

Тому вбити людину – це спотворити образ Божий, і таким чином завдається шкода не тільки людині, але й Богові... Нарешті, вчення про святість життя є у шостій заповіді: "Не вбий", – написав помічник верховного судді Джей Мітчелл, цитуючи уривок з Біблії.

Тепер пари зможуть добитися покарання за втрату своїх ембріонів. Утім, на думку правозахисників, такі нововведення можуть поставити під загрозу проведення ЕКЗ для сотень тисяч пацієнтів.

Робота ембріолога monkeybusiness/DEPOSITPHOTOS

Усе почалося з того, як у Центрі репродуктивної медицини в Алабамі були випадково знищені ембріони трьох сімей.

Один із пацієнтів лікарні забрів до кріоконсерваторії, де вони зберігалися, витягнув їх з холодильника і впустив на підлогу, бо вони обморозили йому руку.

Подружжя ЛеПейджів, Фондів та Айсеннів подали до суду на клініку за нібито порушення “Закону Алабами про протиправну смерть неповнолітньої особи”, а також вимагали відшкодування збитків.

Верховний суд всупереч рішенню першої інстанції постановив, що закон про неповнолітніх поширюється і на ембріонів.

"Основне питання, порушене в цих апеляціях щодо смерті ембріонів, які зберігалися в кріогенній камері, полягає в тому, чи містить закон неписаний виняток з правила для ненароджених дітей, які перебувають поза маткою жінки в момент їхнього вбивства.

Згідно з існуючим законом, відповідь на це запитання – ні. Закон про протиправну смерть неповнолітньої особи застосовується до всіх ненароджених дітей, незалежно від того, чи перебувають вони у матці”, – написав суддя.

Дотепер законодавство щодо репродуктивної медицини у США не було таким суворим.

Загалом американці, які проходять процедуру ЕКЗ, можуть отримати кілька життєздатних ембріонів, залежно від того, скільки яйцеклітин буде успішно запліднено сперматозоїдами. Життєздатні ембріони заморожують до моменту імплантації.

Пацієнтці достатньо успішного перенесення одного з ембріонів, щоб завагітніти, але вона може заморозити решту для наступних вагітностей.

Пацієнти мають право вирішувати “долю” своїх ембріонів – продовжувати зберігати їх, викинути чи пожертвувати для досліджень. Однак тепер такий вибір в Алабамі – під загрозою.

Медична асоціація штату попередила, що зміни до закону про протиправну смерть можуть потягнути за собою жахливі наслідки для лікування безпліддя.

"Потенційний згубний вплив на лікування ЕКЗ в Алабамі неможливо переоцінити", – йдеться у заяві організації.

В Інституті Гуттмахера (дослідницькій організації, що займається розширення репродуктивних прав) також назвали рішення суду радикальним.

"Ми вже бачили, що скасування постанови Роу не було кінцевою метою антиабортного руху та їхніх союзників у законодавчих органах і судах.

Тепер руйнівні наслідки стають все більш очевидними і зачіпають кожен аспект нашого репродуктивного життя – чи може людина завагітніти за допомогою ЕКЗ і як саме; чи може запобігти вагітності за допомогою гормональної контрацепції, продовжити вагітність, зіткнувшись з акушерськими ускладненнями, чи зробити вибір на користь аборту", – каже віцепрезидентка з питань державної Келлі Баден.

Нагадаємо, 24 червня 2022 року Верховний суд США скасував рішення, яке давало жінкам конституційне право на аборт. Відтоді 11 консервативних штатів вирішили, що право на життя починається з моменту запліднення.

У багатьох штатах заборонили аборти та, зокрема, препарати для штучного переривання вагітності. Також цього року Верховний суд США на федеральному рівні вирішуватиме, чи обмежувати доступ до препаратів для переривання вагітності.