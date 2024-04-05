14-річна дівчинка впала у кому після нападу однолітків у Франції

Французькі правоохоронці розслідують побиття 14-річної дівчинки. Трьох нападників затримали за підозрою у замаху на вбивство.

Як повідомляє The Guardian, на початку квітня біля території місцевого коледжу Самара внаслідок побиття отримала важкі ушкодження, після чого впала у кому.

На наступний день після нападу поліція затримала підлітків, які побили дівчинку. Встановлено, що всі вони віком 14–15 років. Одна з нападниць зізналася у скоєному. Затримані навчалися в одному навчальному закладі з постраждалою.

За заявою прокурорів, дівчина вийшла з коми, але зазнала “серйозних поранень” внаслідок побиття.

Міністерка освіти Франції Ніколь Беллубе розпорядилась, щоб інспектори відомства провели додаткове розслідування.

4 квітня матір Самари в інтерв’ю радіостанції Europe 1 повідомила, що її дочка вже протягом 2,5 років зазнавала знущань із боку інших учнів. Жінка припускає, що причиною могла стати “неісламська” поведінка та одяг дівчинки.

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“Я насправді не розумію причину того, чому ці діти постійно нападали на Самару, але щось таки є. Я думаю… це через те, що вона (Самара), можливо, трохи більш розкута, ніж деякі інші учні”, – поділилася здогадами Нассіба, мати 14-річної постраждалої.

Жінка також звинуватила одну з учениць коледжу у «спонсорстві» цих атак, заявивши, що раніше цю дівчину відсторонили від занять. Причиною цього стало те, що дівчинка опублікувала в мережі світлину Самари із закликом до її зґвалтування.

Президент країни, Еммануель Макрон, висловив солідарність із постраждалою та закликав до обережності у висновках про обставини нападу:

“На цьому етапі я би обережно ставився до віднесення речей до певних категорій, і я хочу, щоб уся правда була встановлена спокійно, а висновки будуть зроблені згодом”.

Раніше ми писали про те, що в США до відповідальності притягнули матір підлітка, який влаштував стрілянину у школі.

Анна Коваленко, “УП. Життя”