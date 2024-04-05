14-річна дівчинка впала у кому після нападу однолітків у Франції
Французькі правоохоронці розслідують побиття 14-річної дівчинки. Трьох нападників затримали за підозрою у замаху на вбивство.
Як повідомляє The Guardian, на початку квітня біля території місцевого коледжу Самара внаслідок побиття отримала важкі ушкодження, після чого впала у кому.
На наступний день після нападу поліція затримала підлітків, які побили дівчинку. Встановлено, що всі вони віком 14–15 років. Одна з нападниць зізналася у скоєному. Затримані навчалися в одному навчальному закладі з постраждалою.
За заявою прокурорів, дівчина вийшла з коми, але зазнала “серйозних поранень” внаслідок побиття.
Міністерка освіти Франції Ніколь Беллубе розпорядилась, щоб інспектори відомства провели додаткове розслідування.
4 квітня матір Самари в інтерв’ю радіостанції Europe 1 повідомила, що її дочка вже протягом 2,5 років зазнавала знущань із боку інших учнів. Жінка припускає, що причиною могла стати “неісламська” поведінка та одяг дівчинки.
“Я насправді не розумію причину того, чому ці діти постійно нападали на Самару, але щось таки є. Я думаю… це через те, що вона (Самара), можливо, трохи більш розкута, ніж деякі інші учні”, – поділилася здогадами Нассіба, мати 14-річної постраждалої.
Жінка також звинуватила одну з учениць коледжу у «спонсорстві» цих атак, заявивши, що раніше цю дівчину відсторонили від занять. Причиною цього стало те, що дівчинка опублікувала в мережі світлину Самари із закликом до її зґвалтування.
Президент країни, Еммануель Макрон, висловив солідарність із постраждалою та закликав до обережності у висновках про обставини нападу:
“На цьому етапі я би обережно ставився до віднесення речей до певних категорій, і я хочу, щоб уся правда була встановлена спокійно, а висновки будуть зроблені згодом”.
Раніше ми писали про те, що в США до відповідальності притягнули матір підлітка, який влаштував стрілянину у школі.
Анна Коваленко, “УП. Життя”