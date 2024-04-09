Французам хочуть заборонити скаржитися на мукання корів: суди переповнені такими позовами

У Франції проголосували за законопроект, який забороняє скаржитися на шум тварин

Французькі урядовці підтримали законопроєкт, згідно з яким люди, які поселилися поруч із функціонуючою фермою чи іншим господарством, не зможуть скаржитися на сторонній шум.

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті зазначив, що наразі суди переповнені скаргами на "нічне мукання корів".

The Guardian пише, що суперечки через шум тварин стали звичним явищем для французьких сіл. Ці конфлікти виникають через труднощі у співжитті місцевих жителів, які звикли до тваринного галасу та церковних дзвонів, і заможних містян, які все частіше купують будинки в сільській місцевості.

"Ті, хто переїжджає в села, не можуть вимагати від селян, які їх годують, щоб ті змінили свій спосіб життя.

Що треба робити? Заспокоїти їх? Якщо тобі не подобається село, ти залишаєшся в місті. Якщо ти туди їдеш, то адаптуєшся до нових умов життя", – заявив Дюпон-Моретті.

За його словами, новий законопроєкт визначає "межі знаменитого мистецтва vivre-ensemble (співжиття), де всі поважають один одного".

Французькі судді розглянули вже чимало подібних скарг. Зокрема, в 2019 році через судовий позов хотіли змусити замовкнути півня Моріса. Також до судів доходили скарги на галасливих качок, гусей, корів і навіть цикад.

У травні 2023 року жандарми вилучили трьох жаб з водойми 92-річної Колетт Феррі після того, як на них поскаржилися сусіди.

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