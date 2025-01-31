Француза, який 10 років організовував зґвалтування дружини, підозрюють у ще двох злочинах

Француза Домініка Пеліко, який відбуває 20-річний термін ув'язнення за організацію групових зґвалтувань своєї колишньої дружини Жизель Пеліко, підозрюють у ще двох злочинах понад 30-річної давнини.

Серед нових звинувачень – зґвалтування і вбивство рієлторки Софі Нарме у Парижі 4 грудня 1991 року, повідомляє CNN.

Адвокатка Пеліко Беатріс Заварро повідомила, що Домінік заперечує свою причетність до цього злочину.

Друга справа стосується спроби зґвалтування із застосуванням зброї ще однієї рієтолрки, чиє імʼя не назвали журналістам, 11 травня 1999 року.

Свідчення Пеліко про цю справу відрізняються: за словами адвокатки, Пеліко визнає, що познайомився з жінкою і намагався її роздягнути, але заперечує спробу зґвалтування.

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Офіційне розслідування проти Домініка Пеліко в цих справах триває ще з жовтня 2022 року, але журналісти дізналися про це тільки зараз.

У вересні 2022 року ці дві справи обʼєднали: за них взявся спецпідрозділ із серійних злочинів у паризькому передмісті Нантер.

Адвокатка Флоренс Рауль, яка представляє сім'ю Нарме і жінку, що зазнала спроби зґвалтування, вказує на деякі подібності між випадками 1991 і 1999 років. На її думку, ці злочини могла скоїти одна людина.

Беатріс Заварро каже, що її клієнт готовий співпрацювати зі слідством, але наразі невідомо, з якими питаннями йому доведеться зіткнутися.

Адвокатка зазначила, що чоловіка вже допитували на цю тему в жовтні 2023 року. Тоді Пеліко визнав, що контактував з другою рієлторкою, але не з Софі Нарме.

"Він каже, що абсолютно не причетний до подій, пов'язаних з Софі Нарме, і ніколи не зустрічався з нею", – сказала Заварро.

Поліція також знайшла сліди ДНК Домініка Пеліко на місці його зустрічі з рієлторкою у 1999 році.

"Він визнав, що контактував з цією дівчиною, мав з нею сварку, намагався роздягнути її, але з іншими намірами, аніж зґвалтування", – стверджує адвокатка.

Цей епізод трапився більш ніж за 10 років до того, як чоловік почав накачувати наркотиками і ґвалтувати власну дружину Жизель.

Нагадаємо, француз Домінік Пеліко понад 10 років накачував свою дружину наркотиками та снодійними, а потім запрошував незнайомців ґвалтувати її на камеру. З 2011 по 2020 рік у цих злочинах взяли участь близько 800 чоловіків.

Поліція випадково виявила ці відеозаписи, коли арештувала Домініка за спроби сфотографувати жіночі інтимні частини тіла під спідницями.

Після судового процесу, за яким стежила вся Франція, 72-річному Домініку присудили 20 років увʼязнення. Згодом його донька заявила, що підозрює батька в організації її зґвалтувань, а не тільки в знущанні з її матері.

Суд уже визначив покарання для 50 чоловіків, з якими Пеліко познайомився в інтернеті, щоб "запросити" їх на групове зґвалтування Жизель.

Однак щонайменше 15 із засуджених ґвалтівників подали апеляцію на свої вироки.



