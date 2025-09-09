У Франції судять анестезіолога, якого підозрюють в отруєнні 30 пацієнтів задля помсти колегам

У Франції постав перед судом колишній лікар-анестезіолог, якого звинувачують у навмисному отруєнні 30 пацієнтів. 12 з них померли.

Йому загрожує довічне ув’язнення, пишуть The Guardian та Euronews.

53-річний Фредерік Пеш'є працював у двох клініках у місті Безансон, що розташоване на сході Франції. Упродовж дев’яти років (2008–2017) в його пацієнтів фіксували зупинку серця під час низькоризикованих операцій.

Уперше медик потрапив у поле уваги влади після того, як у 36-річної Сандри Сімар зупинилося серце під час проведення планової операції в січні 2017 року.

За даними французьких ЗМІ, у пакеті, з якого їй вводили анестезію, виявили потенційно смертельну дозу калію. Відтоді у ході розслідування французькі органи влади виявили ще десятки подібних випадків.

Пеш'є, якого раніше вважали "зірковим анестезіологом", звинувачують у тому, що він забруднив інфузійні пакети з метою заподіяти шкоду колегам, з якими він мав конфлікти. Потім Пеш'є втручався, щоб допомогти з реанімаційними заходами, стверджує прокуратура.

Наймолодшою ймовірною жертвою лікаря є чотирирічний хлопчик Тедді, який пережив дві зупинки серця під час операції на мигдалинах у 2016 році. Найстаршому померлому – 89 років.

Після восьми років розслідування розпочався судовий процес. Пеш'є заперечує висунуті проти нього звинувачення і стверджує, що до більшості отруєнь пацієнтів призвели "медичні помилки колег".

Раніше підозрюваний заявив телеканалу RTL, що має "вагомі аргументи" на свій захист і вважає за необхідне "викласти всі карти на стіл".

Якщо суд визнає Пеш’є винним, йому загрожує довічне ув'язнення. Наразі він не перебуває під вартою, а під судовим наглядом, що є альтернативою попередньому ув'язненню. Очікується, що судовий процес триватиме до грудня.

Наразі він не займається медичною практикою, утім у 2023 році йому дозволили працювати за умови, що він не контактуватиме з пацієнтами.