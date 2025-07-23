У Британії судитимуть лікаря, який ампутував власні ноги заради страхових виплат

У Великій Британії судинного хірурга звинувачують у шахрайстві – він нібито надав неправдиві дані страховій компанії про те, що втратив ноги внаслідок сепсису. Правоохоронці вважають, що чоловік позбувся ніг самостійно.

Чоловік навіть був у переліку кандидатів у астронавти з інвалідністю для Європейського космічного агентства, повідомляють The Guardian та Sky News.

Фото: Ніл Гоппер/Instagram

49-річний Ніл Гоппер працював у Королівських лікарнях Корнуолла із 2013 до березня 2023 року, коли його вперше арештували. За час роботи лікар провів сотні ампутацій.

Правоохоронці з’ясували, що між 2018 та 2020 роками він купив відео на одному із сайтів, на яких демонструють видалення кінцівки. Ролик лікар використовував для того, щоб заохотити неназваного чоловіка видаляти кінцівки третіх осіб.

РЕКЛАМА:

За даними розслідування, Гоппер у 2019 році надав страховикам неправдиву інформацію про те, що втратив обидві ноги через те, що хворів на сепсис.

Завдяки цьому він мав отримати близько 235 тисяч фунтів стерлінгів (понад 13 мільйонів гривень) від однієї страхової компанії, а також орієнтовано 231 тисячу (близько 12 мільйонів гривень) від іншої.

В інтерв’ю BBC у 2023 році хірург розповів про свої ампутації і те, що переживав фантомні болі.

"Я ніби можу ворушити пальцями ніг і відчуваю, як вони труться одне об одного. Це так дивно [...]

Мозок не призначений для того, щоб чогось бракувало, тому він заповнює прогалини", – ділився медик.

Він додавав, що швидко одужує після видалення кінцівок, і розповідав, що зможе ходити на протезах знову через близько три місяці від операції.

"Не хочу цього говорити, але після втрати ніг я став активнішим, ніж був раніше", – розповідав хірург.

Читайте також : Суд у Франції виніс вирок хірургу, який зґвалтував 300 дітей

Після 2,5 років розслідування правоохоронці зібрали достатньо доказів, аби висунути лікарю підозру у двох епізодах шахрайства та заохоченні іншого чоловіка завдати людям тяжких тілесних ушкоджень.

Попри це, представники мережі лікарень стверджують, що поліціянти не мають жодних доказів, які свідчили про ризики від діяльності лікаря для пацієнтів.

Наразі медик перебуває під вартою. У справі провели засідання, впродовж якого Гоппер не визнав себе винним за жодним із пунктів, що йому інкримінують.

Раніше в Норвегії засудили колишнього сімейного лікаря за сексуальне насильство щодо 94 пацієнток. Усі злочини медик вчинив під час оглядів.