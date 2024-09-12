Скопіював тактику: у Франції викрили ще одного чоловіка, який організовував зґвалтування дружини

У Франції викрили послідовника чоловіка, який організовував зґвалтування своєї дружини

У Франції судять послідовника Домініка Пеліко, який понад 10 років організовував зґвалтування своєї дружини. Чоловік скопіював його тактику з накачуванням наркотиками.

Про злочин стало відомо під час судового процесу над Пеліко, пише The Guardian.

71-річного Домініка Пеліко з міста Авіньйон судять за організацію зґвалтувань своєї дружини Жизель. Під час них жінка була непритомною через наркотики, які давав їй чоловік.

Разом із Пеліко перед судом постали 50 чоловіків у віці від 26 до 74 років, які у період з 2011 по 2022 роки зґвалтували Жизель близько 90 разів.

11 вересня суд у складі п'яти професійних суддів заслухав свідчення підсудного на ім'я Жан-П'єр. Стверджується, що він був "учнем" Домініка Пеліко.

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Його судять не за зґвалтування Жизель Пеліко, а за те, що він використовував той самий метод для організації зґвалтувань власної дружини. У них брав участь і сам Пеліко.

63-річний Жан-П'єр – колишній водій вантажівки у сільськогосподарському кооперативі. За даними слідчих, він познайомився з Домініком Пеліко у чаті під назвою "Проти її відома" на сайті, який з того часу закрили.

На прохання Жан-П’єра Пеліко надавав заспокійливі препарати, якими той присипляв свою дружину, а тоді сам приїжджав і ґвалтував її. Це повторювалося чотири рази.

Загалом у період 2015-2020 років дружину Жан-П’єра таким чином зґвалтували 12 разів. У суді чоловік заявив, що свою провину визнає.

Дружина Жан-П'єра відмовилася від участі у судовому процесі, оскільки у неї "п'ятеро дітей і вона хоче їх захистити".

За словами 32-річного сина Жан-П'єра від першого шлюбу, він "відчуває впевненість" у тому, що його батька став об'єктом маніпуляцій з боку Пеліко.

"Я твердо переконаний, що якби він не зустрівся з цією людиною, нічого б подібного ніколи не сталося", – завив чоловік.

У суді стало відомо, що дитинство Жан-П'єра було дуже бідним. У його сім’ї були присутні фізичне і сексуальне насильство.

Наразі 18 обвинувачених у справі про зґвалтування Жизель Пеліко перебувають під вартою, зокрема сам Домінік Пеліко і Жан-П'єр. Ще 32 підсудних беруть участь у судовому процесі як вільні люди. Останнього, який досі перебуває на волі, судитимуть заочно.

Більшості з обвинувачених загрожує до 20 років ув'язнення, якщо їх визнають винними у зґвалтуванні за обтяжувальних обставин.

Очікується, що судовий процес триватиме до грудня.

Нагадаємо, у Непалі за сексуальне насильство над дитиною засудили чоловіка, якого вважають "реінкарнацією Будди".