Думала, що має рак: деталі справи проти француза, який роками влаштовував зґвалтування дружини

У Франції розпочали судовий процес над чоловіком, який за останнє десятиліття організував понад 90 випадків зґвалтування його дружини. Після першого засідання стали відомі нові деталі справи, зокрема те, як злочини позначилися на здоров’ї жінки.

72-річна Жизель Пеліко наполягла на тому, аби медіа використовували її повне ім’я, попри поширену практику його замовчувати, аби захистити жертву насилля, повідомляє The Washington Post.

Жизель також захотіла, аби судові засідання відбувалися у відкритому режимі. Свою позицію жінка пояснила бажанням розповісти світові про злочини.

Під час першого засідання вона зустрілася зі своїм тепер колишнім чоловіком, а також ще 50 підозрюваними, особи яких вдалося встановити правоохоронцям.

Обвинувачені в період з 2011 по 2022 рік вчинили понад 90 актів сексуального насилля над Жизель, яка через наркотики, що давав їй чоловік, була непритомною.

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Її чоловік, 71-річний Домінік Пеліко, за словами адвоката Жизель, Стефана Бабоно, не заперечив жодного з фактів, які розглянув суд під час першого засідання.

Його адвокатка Беатріс Заварро повідомила, що її клієнту "соромно за те, що він зробив".

"Він визнає, що зробив, і з самого початку не протестував (йдеться про розслідування щодо нього – ред)", – додала вона.

Як зазначають у французькій газеті Le Monde, Домінік заявив, що всі чоловіки знали про дію наркотиків, які він потайки давав дружині.

За даними слідства, чоловік встановлював суворі "правила", за якими дозволяв стороннім ґвалтувати свою дружину. Насильникам було заборонено мати на собі аромат парфумів чи диму, який міг би розбудити Жизель.

Крім того, Домінік не дозволяв чоловікам використовувати презервативи.

Деякі з обвинувачених намагалися виправдатися тим, що нібито вважали пару французів свінгерами. За їхніми словами, акти насилля були "втіленням сексуальних фантазій, на які давала згоду Жизель".

Водночас суд вирішив, що їхні твердження не мали достатнього обґрунтування, говорить адвокат жінки.

Що відомо про справу проти Домініка?

У 2020 році поліціянти викрили Домініка на тому, що він намагався таємно зняти відео під спідницями жінок у торгівельному центрі.

У ході обшуку правоохоронці виявили сотні фотографій і відео, на яких його непритомну дружину ґвалтують інші чоловіки.

За даними слідства, Домінік у період від 2011 по 2022 рік за допомогою інтернету знаходив незнайомців та запрошував їх до себе додому.

Дружині він давав наркотичні речовини, через які вона була непритомною під час злочинів.

Коли поліція повідомила Жизель про звинувачення Домініка в організації зґвалтувань, вона "висловила своє повне нерозуміння", говорить Стефан Бабоно.

Спершу жінка навіть не змогла повірити, що саме вона – жертва на жахливих записах чисельних випадків зґвалтувань.

Жизель стверджує, що не знала про неодноразові зґвалтування, але відчувала тривожні симптоми, зокрема втрату пам’яті, волосся, запалення шийки матки та біль у животі.

Жінка вважала, що ці ознаки можуть свідчити про хворобу Альцгеймера або рак.

Поліція виявила, що щонайменше 92 випадки зґвалтувань були скоєні 72 різними чоловіками. Більшість із них взяли участь у зґвалтуванні лише один раз, але деякі робили це до шести разів.

З них 50 були ідентифіковані, і тепер вони також постануть перед судом разом із Домініком.

Жорстоке поводження із Жизель залишило по собі щонайменше чотири захворювання, що передаються статевим шляхом, а також інші фізичні та психологічні наслідки.

Стефан Бабоно каже, що його клієнтка сподівається на те, що справа допоможе підвищити обізнаність про практику введення наркотиків людям без їхньої згоди, торгівлю людьми та зґвалтування.

Очікується, що судовий процес триватиме до 20 грудня.