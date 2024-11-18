Звільнення і догани: чим закінчився мовний скандал в Івано-Франківському медичному виші

В Івано-Франківському національному медичному університеті завершили службове розслідування після скарги студента на викладання нейрохірургії російською мовою.

Завідувачці кафедри неврології і нейрохірургії та проректору з науково-педагогічної роботи оголосять догани, повідомив "УП. Життя" ректор університету Роман Яцишин.

Водночас сам викладач нейрохірургії, який вживав російські слова під час освітнього процесу, звільнився за власним бажанням 18 листопада.

"Коли я почув про цей інцидент, я відразу скликав комісію. Не тільки для того, щоб закрити це питання, а щоб знайти людей, які не допрацювали в плані контролю навчального процесу, і щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому", – прокоментував ситуацію Роман Яцишин.

Ректор зауважив, що викладач розмовляв суржиком і часом переходив на російські слова, оскільки у 2016 році переїхав до Івано-Франківська з Донецька.

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Нейрохірург знає англійську та французьку мови, тому його залучали до викладання нейрохірургії англійською. З українськими студентами він почав проводити заняття лише нещодавно, після смерті іншого професора нейрохірургії у 2023 році.

"Комісія встановила, що викладач використовував російські слова при веденні навчальної дисципліни. Зауважень з боку студентів щодо використання російської мови ні до завідувача кафедри, ні до адміністрації не надходило. Окремі студенти відзначили високий професійний рівень викладача", – йдеться у рішенні комісії, яке надав ректор.

До дисциплінарної відповідальності з оголошенням догани притягнуть завідувачку кафедри неврології та нейрохірургії, а також проректора з науково-педагогічної роботи.

До 20 грудня 2024 року на всіх кафедрах університету пройде перевірка на дотримання норм мовного законодавства.

А деканат має забезпечити студенту перескладання оцінок, які були виправлені в журналі успішності – адже раніше студент заявив, що викладач виправив його оцінки на гірші через мовну суперечку.

Окрім керівництва вишу, на інцидент відреагував Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Він анонсував перевірку в Івано-Франківському національному медичному університеті.

"Питання державної мови під час війни, яка стала ключовою спільною цінністю, – це основа нашої ідентичності, безпеки та оборони. Тож за результатами заходів державного контролю за застосуванням державної мови в Івано-Франківському національному медичному університеті винні будуть покарані. В тому немає жодних сумнівів. Дякую студентству за стійку позицію в захисті та утвердженні державної мови", – написав Кремінь.

Нагадаємо, відеозаписом із заняття з нейрохірургії поділився студент 5 курсу Денис Дудко. Хлопець заявив, що зробив викладачеві зауваження щодо російської мови, однак той "відреагував агресивно" і не перейшов на українську.