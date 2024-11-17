В Івано-Франківську викладач проводив заняття російською: у виші призначили службову перевірку

У закладі призначили службову перевірку через інформацію про ймовірне порушення мовного законодавства

В Івано-Франківському медичному університеті викладач проводив заняття з нейрохірургії російською мовою.

Про це розповів студент вишу Денис Дудко. На відео, яким на своїй сторінці в соцмережі Instagram поділився хлопець, можна почути голос викладача, що диктує матеріал заняття частково російською мовою.

У коментарі для місцевого видання "Репортер" Денис розповів, що під час першого заняття викладач попередив: вестиме пари російською, бо перед переїздом до Івано-Франківська проживав у Донецьку.

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За словами Дениса Дудка, на першому занятті викладач також попросив, аби студенти не скаржилися на нього через мову до адміністрації університету.

Під час пари, зафіксованої на відео, Денис зробив викладачеві зауваження щодо російської, однак той відреагував "агресивно" і не перейшов на українську. Ба більше, за словами Дениса, викладач змінив його попередні оцінки на негативні.

"І найстрашніше – мене не підтримав ніхто, крім того, спробували переконати, що я не маю рації. Тут зрозуміло, студенти "трясуться" за оцінки, не засуджую їх, як учнів, але засуджую, як патріотів", – написав студент медичного університету.

Адміністрація Івано-Франківського національного медичного університету повідомила про початок службової перевірки щодо використання викладачем російської під час занять.

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"Запевняємо, що Івано-Франківський національний медичний університет в особі ректора засуджує будь-які дії щодо використання російської мови в освітньому процесі, що на цей час є не тільки питанням моралі, а також суперечить Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та законодавству про освіту", – йдеться в повідомленні вишу.

Результати роботи спеціальної комісії обіцяють опублікувати згодом.

Редакція "Української правди. Життя" звернулася до адміністрації Івано-Франківського національного медичного університету з проханням про коментар. Відповідь у закладі пообіцяли надати 18 листопада.

На інцидент також відреагував мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який назвав проведення лекцій російською "недопустимим".

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"Викладач, який не вміє вести пари українською мовою, не має викладати в Україні. Ця ситуація свідчить, що у мовних волонтерів є дуже багато роботи. Навіть тут, у нашому місті", – вважає очільник Івано-Франківська.

Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав Міністерство освіти і наук України посилити контроль за дотриманням мовного законодавства в закладах фахової передвищої та вищої освіти.

"Порушення мовного законодавства в українських коледжах та університетах негативно впливає на імідж сфери освіти і науки в цілому", – стверджував уповноважений.