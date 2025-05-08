Лелеки Грицик та Одарка стали "багатодітними батьками": у їхньому гнізді вилупилися троє пташенят

У Грицика та Одарки з'явилися троє пташенят

На Полтавщині пара зіркових лелек Грицик та Одарка стали батьками – у їхньому гнізді вилупилося троє пташенят.

Про це стало відомо з трансляції на їхньому YouTube-каналі.

Як розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська, перше лелеченя з’явилося на світ 6 травня о 23:16.

"На його появу з нетерпінням чекали майже добу кілька сотень глядачів ютуб-каналу, відколи на трансляції вперше почули попискування пташеняти ще до його прокльовування з яйця", – зазначила Саражинська.

Глядачі YouTube-каналу Грицика та Одарки активно обговорювали цю подію, зокрема обирали ім’я для їхнього первістка. Оскільки варіантів було дуже багато, модератори вирішили: ім'я першому лелеченяті обере та людина, чий внесок у поточний збір для ЗСУ буде найбільшим.

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Глядач із США, зробивши найбільший переказ, запропонував назвати малюка Міннехаха (Minnehaha).

"Міннехаха – це ім'я, яке походить із мови дакота й означає "вода, що сміється" або "бурхлива вода". Воно стало відомим завдяки поемі Генрі Лонгфелло "Пісня про Гайавату", де Міннехаха, дочка вождя дакота, стає дружиною Гайавати.

Цікаво, що таку ж назву має і водоспад у Міннесоті (США), який замерзає взимку, створюючи вражаючі льодові формації", – розповіла дослідниця птахів.

Наступного дня, 7 травня о 7-ій ранку, у Грицика та Одарки з’явилося друге пташеня.

"Грицик прилетів з соломкою та черв'яками. Поки вчив маленького їсти, вилупилось друге лелеченятко", – йдеться у повідомленні.

Пізніше того ж дня, о 17:23, вилупився третій малюк.

Нагадаємо, цьогоріч перше яйце у відомої пари лелек з’явилося у квітні. Загалом Одарка знесла 5 яєць.