У гнізді зіркових лелек на Полтавщині з’явилося перше яйце

На Полтавщині у гнізді зіркової лелеки Одарки та її нового "коханого" Грицика з’явилося перше яйце.

Про це повідомили у Національному природному парку "Пирятинський".

Як розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська, яйце з’явилося 31 березня о 22:45.

"Попри погодні умови, попри прогнози спостерігачів щодо дати появи першого яйця події в гнізді відбуваються так, як і мають відбуватися в природі – без будь-яких наших втручань із якимись передбаченнями", – написала вона.

Минулого року Одарка та Грицько побачилися 23 березня. Рівно через тиждень, 30 березня о 21:47, у їхньому гнізді з'явилося перше яйце.

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Момент появи яйця у гнізді Іра Саражинська/Facebook

Цьогоріч Одарка та Грицик зустрілися 24 березня – і знову через 7 днів Одарка знесла яйце.

За словами Саражинської, у 2024 році яйця з'являлися через день, тож на появу другого можна чекати 2 квітня.

"От тільки робити прогнози, скільки ж буде яєць у гнізді лелек, не варто, бо цього ніхто не знає заздалегідь. А вгадувати – справа невдячна", – зауважила дослідниця.

Торік Одарка знесла п’ять яєць.

Нагадаємо, лелека Грицько прилітав до села Леляки Полтавської області з 2019 року. У 2023-му з його гнізда з Одаркою почали вести цілодобову трансляцію.

Однак цьогоріч Грицько не повернувся. Дослідники повідомили, що до гнізда, ймовірно, прилетіла лише Одарка, а згодом до неї приєднався інший молодий самець. Його прозвали Грициком.