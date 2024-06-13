"Унікальна знахідка": під час будівництва аеропорту на Криті виявили споруду, якій 4000 років

Під час розкопок на найбільшому грецькому острові Крит археологи виявили велику кам’яну будівлю, яку могли використовувати для релігійних обрядів чи з церемоніальною метою.

Про відкриття "унікальної та надзвичайно цікавої" знахідки на висоті 495 метрів, повідомляє Arkeonews із посиланням на Міністерство культури Греції.

За словами працівників відомства, руїни круглої будівлі мають площу 1800 квадратних метрів і зверху нагадують величезне автомобільне колесо.

Споруда, ймовірно, мала неглибокий дах конічної форми і була розділена на менші простори, оточені вісьмома ступінчастими кам’яними стінами висотою 1,7 метра.

Під час розкопок науковці виявили майже лабіринтову структуру – приміщення будівлі сполучаються одне з одним через вузькі отвори.

Кам'яна будівля споруджена на одному з пагорбів – на висоті 495 метрів Міністерство культури Греції

"Розмір споруди, її архітектурне планування та складне будівництво вимагали значної праці, спеціалізованого ноу-хау та надійного керівництва", – зазначили у міністерстві.

Монументальна споруда, як вважають археологи, датується мінойською цивілізацією бронзового віку, що існувала на острові від 3000 р. до н. е. до 1450 р. н. е. Мінойці, назва яких походить від міфологічного царя Міноса, досягли високого рівня розвитку у мореплавстві, торгівлі та мистецтві.

Ймовірно, кам’яну будівлю використовували між 2000 та 1700 роками до н. е. У той же час, коли на Криті будували перші спорудження мінойської палацової цивілізації.

Деякі особливості споруди можна співставити з ранньомінойськими гробницями та курганами в інших частинах Греції.

Дослідники достеменно не визначили, з якою метою мінойці використовували будівлю, розкопки якої продовжуються.

Водночас археологи не виявили ознак того, що споруда була приміщенням, де проживали люди. Фахівці припускають, що будівля могла мати релігійне або церемоніальне призначення, адже всередині знайшли значну кількість решток тварин.

"Можливо, її періодично використовували для ритуальних церемоній, пов’язаних зі споживанням їжі, вина та, ймовірно, підношень", – пояснили у міністерстві.

Відкриття зробили у ході робіт із будівництва нового міжнародного аеропорту – для його радіолокаційної станції тепер доведеться шукати інше місце.

Раніше ми розповідали про те, що у Франції під час розкопок знайшли некрополь мертвонароджених дітей та немовлят.