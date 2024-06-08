У Франції археологи знайшли стародавнє масове поховання немовлят

У французькому місті Оcер під час розкопок знайшли некрополь мертвонароджених дітей та немовлят.

Фахівці з Національного агентства археології та збереження Франції виявили до п’яти рівнів поховань високої щільності, що датуються І-ІІІ століттям, повідомляє Arkeonews.

Велику кількість дитячих могил знайшли в Осері – місті, яке заснували ще в 30 році до нашої ери. Населений пункт у добу римського правління був розташований на перехресті кількох доріг, що мали важливе значення. Однак лише в ІІІ столітті Осер отримав статус столиці провінції і набув політичного значення.

У IV столітті навколо міста побудували нові укріплення, під валами яких були розташовані поховання. Хоча переважно подібні цвинтарі розташовували за межами міст.

У міському цвинтарі знайшли багато особливостей, які відрізняють його від поховальних традицій Римської Галлії – провінції, що входила до складу Римської імперії.

Національне агентство археології та збереження Франції Національне агентство археології та збереження Франції Національне агентство археології та збереження Франції Національне агентство археології та збереження Франції

Зокрема, археологи виявили, що мертвонароджені діти та немовлята були поховані в різних позах. Більшість з них перебували у позі ембріона, хоча деякі лежали на спинах.

Дослідники знайшли велике різноманіття матеріалів, з яких створювали дитячі домовини. Їх виготовляли з черепиці, яку використовували в давньогрецькій і римській архітектурі, кераміки, дерева, кори, текстилю та каменю.

У деяких випадках поховання супроводжувалися комплексними процедурами. Такий підхід відрізняється від звичних традицій, за якими новонароджених не сприймали як окремих осіб.

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Частини могил комплексу розміщені так, що руйнують інші поховання. Науковці припускають, що це може бути пов’язано як з економією простору, так і нижчим статусом дітей у тогочасному суспільстві.

Розкопки демонструють унікальні для галло-римської доби традиції, які доповнити уявлення про похоронні практики мертвонароджених та немовлят в античності.

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