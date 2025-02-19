КМДА: У громадському транспорті Києва оголошуватимуть хвилину мовчання, але рух не зупинятимуть

У Києві під час хвилини мовчання транспорт не зупинятимуть

У Київській міській держадміністрації повідомили про запровадження додаткових мір інформування про хвилину мовчання у громадському транспорті Києва.

Йдеться про наземний і підземний транспорт столиці, повідомили в КМДА.

"На 19 станціях метро глибокого залягання, де є необхідне обладнання, о 9 ранку будуть транслювати оголошення про хвилину мовчання. Також розроблять інформаційні наліпки для наземних станцій метро та прозорі наліпки для інформування пасажирів безпосередньо у вагонах", – зауважив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк.

Усі рекламні площі також залучать до інформування громадян.

Але зупиняти громадський транспорт задля вшанування памʼяті українських героїв під час загальнонаціональної хвилини мовчання не будуть, зауважив Лелюк.

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Як зазначила голова постійної комісії з питань культури, туризму та інформаційної політики Київради Вікторія Муха, про початок загальнонаціональної хвилини мовчання також повідомлятимуть гучномовцями на Майдані Незалежності.

Наразі сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання для киян надходять у додатку "Київ Цифровий".