У Гвінеї люди напали на Центр дослідження шимпанзе: місцева жінка каже, що тварина вбила її немовля

Люди, які живуть поблизу Центру дослідження шимпанзе в Гвінеї, напали на заклад. Причиною цього стала заява місцевої жінки, що одна з тварин нібито вбила її немовля.

За словами керівників центру, розлючений натовп розграбував будівлю, знищивши та підпаливши обладнання, зокрема дрони, комп’ютери та документацію, пише CNN.

Напередодні нападу з’явилася новина про те, що в 3 кілометрах від природного заповідника Німба Маунтінс, включеного до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, знайшли понівечене тіло немовляти.

Мати дитини Сені Зогба розповіла Reuters, що працювала на полі маніоки, коли ззаду підійшов шимпанзе, вкусив її та потягнув дитину в ліс.

Місцевий еколог Аліджіу Силла зазначив, що скорочення запасів їжі в заповіднику змушує тварин частіше залишати захищену територію і збільшує ймовірність нападів.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідницький центр повідомив, що з початку року зафіксував шість нападів шимпанзе на людей у ​​заповіднику.

Ліси Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне в Західній Африці є домом для найбільшої популяції шимпанзе, які перебувають під загрозою зникнення. Згідно з даними Міжнародного союзу охорони природи, з 1990 по 2014 рік їхня чисельність скоротилася на 80%.

Шимпанзе в Гвінеї поважають і традиційно частують їх їжею. Це спонукає деяких тварин виходити з заповідної території до людських поселень.

Раніше у Японії дельфіна-холостяка звинуватили у 18 нападах на людей.