Кора проти кишкової палички: як шимпанзе вигадали власні "антибіотики"

Науковці зʼясували, що шимпанзе вміють лікуватися корою та рослинами, які мають знеболювальні та антибактеріальні властивості.

Вчені спостерігали за мавпами, які мали хвороби чи травми, а потім проаналізували види рослин, які вони їли в лісах Уганди.

Висновками поділилися у журналі PLOS One. Тепер дослідники сподіваються, що досвід "самолікування" мавп колись допоможе людям відкривати нові види корисних рослин для розробки ліків, пише ВВС.

Як вчені досліджували "самолікування" шимпанзе?

Команда науковців із Британії, Німеччини, Уганди, Португалії та інших країн проводила дослідження у лісі Будонго в Уганді, зосередившись на конкретній групі шимпанзе. Коли поранена тварина шукала в лісі якусь конкретну рослину, щоб з'їсти, дослідники збирали зразки цієї рослини й аналізували її екстракти.

Вчені проаналізували частини рослин з 13 видів (дев'ять дерев і чотири трав'янисті рослини). Також за допомогою аналізів сечі та калу мавп вони зʼясували, у кого з тварин були поранення, паразити чи інші проблеми зі здоров’ям.

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Тварини їли кору та смолу дерева Khaya anthotheca Фото ілюстративне: westafricanplants

Більшість досліджених рослин виявилися антибактеріальними. Наприклад, тварини з великою кількістю паразитів їли кору та смолу дерева Khaya anthotheca, що продемонстрували ефективність проти бактерій E. faecium та кишкової палички.

Мавпи з діареєю та кишковими паразитами споживали мертву деревину рослини Alstonia boonei. Вчені підтвердили високий рівень антибактеріальної та протизапальної активності в екстрактах цього виду.

Кору та смолу східноафриканського червоного дерева K. anthotheca також їли мавпи з ознаками інфекції та травм. І ці "ліки" негативно впливали на ріст бактерій E. coli.

"Фармакологічні результати свідчать про те, що шимпанзе у лісі Будонго споживають кілька видів рослин з потужними лікувальними властивостями…

Найсильнішу антибактеріальну активність продемонстрував н-гексановий екстракт мертвої деревини Alstonia boonei проти Staphylococcus aureus та Enterococcus faecium, а також водно-метанольний екстракт кори та смоли Khaya anthotheca проти E. faecium та патогенної кишкової палички", – йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, раніше вчені вперше побачили, як орангутан прикладав до рани лікарську рослину. А ще дослідники дізналися, як шимпанзе, бонобо, горили та орангутани кепкують одне з одного.

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