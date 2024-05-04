Нічна атака дронами по Харкову: у поліції розповіли про стан пораненої 13-річної дівчинки

У ніч на 4 травня росіяни атакували "Шахедами" Основ'янський район Харкова. 13-річна дівчинка отримала рвані травми, спричинені уламками скла.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, під час атаки постраждала спала після вікна. Її помешкання розташоване поблизу давно зачиненої СТО, яку уразив ворог.

"У 13-річної дівчини рвані рани рук та стоп, дрібні уламки в правому оці. Вибуховою хвилею в її кімнаті вибило шибки і розлетілося скло. Медики вимивають маленькі уламки скла", – зазначив Болвінов.

Матір дівчини отримала садна, однак змогла супроводити дочку до лікарні. Також відомо, що травми отримали ще дві жінки із сусідніх будинків.

Попередньо атаки ворог здійснив за допомогою "Шахедів", запущених опівночі із території Бєлгородської області. Крім СТО, руйнувань зазнала цивільна двоповерхова офісна будівля, а також складські приміщення.

Ліквідація пожежі в приміщенні складу, що має площу близько 3 тисяч квадратних метрів, тривала і станом на ранок 4 травня.

Раніше ми повідомляли про загибель проректора Міжнародного гуманітарного університету внаслідок атаки по Одесі. Тоді від удару балістичної ракети з касетним боєприпасом постраждали 23 особи, у тому числі 4-річна дівчинка.