"Удар по серцю багатомільйонного міста": Кулеба показав, як діти під вибухами біжать до укриття

Кулеба показав відео, на якому київські діти під звуки вибухів біжать до укриття

Вранці 25 березня Росія завдавала удару по Києву балістичними ракетами. Уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах міста. Відомо про сімох постраждалих.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїх соцмережах опублікував відео, на якому видно, як під час атаки діти біжать до укриття.

На ньому також чутно дитячі крики, звуки сирени та вибухи.

"Діти в Києві біжать до укриття о 10:30 ранку, коли над столицею ППО збиває смертоносні російські балістичні ракети.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024

Немає безчинств, яких би не вчинили російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста", – наголосив він.

Кулеба додав, що це – черговий доказ того, що необхідно покращувати захист українського неба.

"Це – нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії", – написав міністр.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 25 березня зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Там постраждало двоє людей, зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр.