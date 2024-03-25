"Удар по серцю багатомільйонного міста": Кулеба показав, як діти під вибухами біжать до укриття
Вранці 25 березня Росія завдавала удару по Києву балістичними ракетами. Уламки впали у Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах міста. Відомо про сімох постраждалих.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своїх соцмережах опублікував відео, на якому видно, як під час атаки діти біжать до укриття.
На ньому також чутно дитячі крики, звуки сирени та вибухи.
"Діти в Києві біжать до укриття о 10:30 ранку, коли над столицею ППО збиває смертоносні російські балістичні ракети.
Немає безчинств, яких би не вчинили російські виродки, включно зі спробою балістичного удару по серцю багатомільйонного міста", – наголосив він.
Кулеба додав, що це – черговий доказ того, що необхідно покращувати захист українського неба.
"Це – нагадування, що Україні терміново потрібен посилений протиповітряний захист, зокрема системи та ракети Patriot, здатні відбити будь-яку атаку Росії", – написав міністр.
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ 25 березня зруйновано частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука. Там постраждало двоє людей, зруйновані спортивна зала, конгрес-хол та виставковий центр.