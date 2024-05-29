Щоб їх не шукали: до поліції звернулась пара, яка вижила під час удару по гіпермаркету в Харкові

Після удару по "Епіцентру" в Харкові 67-річний чоловік залишився неушкодженим, а у його 66-річної дружини незначні травми

У Харкові до поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час російського удару по "Епіцентру" 25 травня, внаслідок якого загинуло щонайменше 19 людей.

Подружня пара прийшла до слідчих 27 травня і розповіла, що на момент російського удару перебувала у гіпермаркеті, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

"У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення", – кажуть у МВС.

67-річний чоловік залишився неушкодженим, а у його 66-річної дружини незначні травми. До лікарні вони звертатися не стали, а до штабу поліції прийшли повідомити, що живі та здорові, аби їх не шукали.

Наразі пошукові роботи на місці російського удару тривають.

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Нагадаємо, 25 травня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Ліквідація пожежі тривала понад 16 годин.

Станом на 29 травня кількість загиблих внаслідок цього теракту зросла до 19: один із поранених сьогодні помер у лікарні. 50 людей отримали поранення, а двоє вважаються зниклими безвісти.

28 травня правоохоронці знайшли тіло працівника "Епіцентру", чий 8-річний син здавав тест ДНК, щоб допомогти відшукати тата.Також місцеві служби виявили за 80 метрів від "Епіцентру" боєприпас, який дивом не розірвався – інакше жертв злочину РФ було б ще більше.

Правоохоронці наголошують, що це свідчить про "свідому тактику РФ, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова".