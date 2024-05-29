Щоб їх не шукали: до поліції звернулась пара, яка вижила під час удару по гіпермаркету в Харкові
У Харкові до поліції звернулось подружжя, яке дивом вижило під час російського удару по "Епіцентру" 25 травня, внаслідок якого загинуло щонайменше 19 людей.
Подружня пара прийшла до слідчих 27 травня і розповіла, що на момент російського удару перебувала у гіпермаркеті, повідомило Міністерство внутрішніх справ.
"У момент вибуху люди нічого не почули, але звідусіль на них посипалося скло. Охоронець, який був з ними у відділі, відкрив двері на вулицю, і подружжя змогло швидко вийти з торговельного приміщення", – кажуть у МВС.
67-річний чоловік залишився неушкодженим, а у його 66-річної дружини незначні травми. До лікарні вони звертатися не стали, а до штабу поліції прийшли повідомити, що живі та здорові, аби їх не шукали.
Наразі пошукові роботи на місці російського удару тривають.
Нагадаємо, 25 травня російські окупанти вдарили керованими авіабомбами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Ліквідація пожежі тривала понад 16 годин.
Станом на 29 травня кількість загиблих внаслідок цього теракту зросла до 19: один із поранених сьогодні помер у лікарні. 50 людей отримали поранення, а двоє вважаються зниклими безвісти.
28 травня правоохоронці знайшли тіло працівника "Епіцентру", чий 8-річний син здавав тест ДНК, щоб допомогти відшукати тата.Також місцеві служби виявили за 80 метрів від "Епіцентру" боєприпас, який дивом не розірвався – інакше жертв злочину РФ було б ще більше.
Правоохоронці наголошують, що це свідчить про "свідому тактику РФ, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова".