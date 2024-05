Видавництво Vivat просить про допомогу для друкарні, яку РФ знищила у Харкові

23 травня Росія обстріляла Харків. Одна з ворожих ракет влучила в цех видавництва Vivat "Фактор-Друк", унаслідок чого 7 людей загинули, а 22 – отримали поранення.

Генеральна директорка Vivat Юлія Орлова опублікувала лист, у якому розповіла, як українці та міжнародна спільнота можуть допомогти друкарні.

"Поширюйте і розповідайте про цю трагедію в Україні й за кордоном; про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації. Зараз важлива підтримка усього світу.

Ми з вами є свідками нищення європейських цінностей та демонстрації низького рівня розвитку російського суспільства. Впевнені, що ця трагедія не залишить байдужим жодного жителя цивілізованого світу: нищення книг веде до занепаду моралі у суспільстві", – кажуть у видавництві.

Як допомогти друкарні?

Припинити співпрацю з будь-якими російськими структурами.

Підвищувати обізнаність про російські злочини проти України, особливо ті, які спрямовано проти нашої культурної спадщини.

Продовжувати спрямовувати пожертви медичним благодійним організаціям, які підтримують постраждалих від війни.

Продовжувати надсилати пожертви українській армії.

Фінансово підтримати компанію "Фактор", яка відкрила збір та спрямує всі пожертвувані кошти на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічної діяльності.

Реквізити для допомоги у гривні

Одержувач платежу: Найменування одержувача: ТОВ ФАКТОР-ДРУК

Код отримувача: 20030635

Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"

Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA693515330000026004052102874

Валюта: UAH

Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога згідно листа № 36 від 24.05.2024 без ПДВ

Валютні рахунки

Реквізити компанії / Company details / Назва компанії / Company name: БО ФОНД ГРОМАДИ ХАРКОВА ТОЛОКА

Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса компанії / Company address: 61002, УКРАЇНА, ОБЛ. ХАРКІВСЬКА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, Б. 106А

Reference: factor druk

Євро: IBAN Code: UA633515330000026004052234902

Долар: IBAN Code: UA233515330000026008052136352

Company details / company Name: CHARITY COMMUNITY FOUNDATION OF KHARKIV "TOLOKA"

Company address: 106a Sumska Street, Kharkiv, 61002, Ukraine, Kharkiv region, Kharkiv city

EUR IBAN Code: UA633515330000026004052234902

USD IBAN Code: UA233515330000026008052136352

Команда Vivat також просить поширювати звернення Юлії Орлової українською мовою та англійською.

Нагадаємо, у друкарні "Фактор-Друк", яка стала ціллю російських окупантів, здебільшого друкуються книжки Vivat. Також "Фактор-Друк" випускає книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.

“Фактор-Друк” – один з найбільших поліграфічних комплексів повного циклу у Східній Європі, який працює з 1996 року, і де друкуються майже всі видавництва України.

Також “Фактор-Друк” є одним із ключових підприємств для книговидавничого циклу. Юлія Орлова каже, що зупинка в роботі такого підприємства може вплинути на всю сферу книговидання в Україні, адже тут друкувались і підручники, і дитяча література, і книжки про війну, мову, історію тощо.