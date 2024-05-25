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Видавництво Vivat просить про допомогу для друкарні, яку РФ знищила у Харкові

Олена Барсукова — 25 травня, 10:35
Видавництво Vivat просить про допомогу для друкарні, яку РФ знищила у Харкові
23 травня росіяни знищили ракетою друкарню "Фактор-Друк" у Харкові
ДСНС Харківщини

23 травня Росія обстріляла Харків. Одна з ворожих ракет влучила в цех видавництва Vivat "Фактор-Друк", унаслідок чого 7 людей загинули, а 22 – отримали поранення.

Генеральна директорка Vivat Юлія Орлова опублікувала лист, у якому розповіла, як українці та міжнародна спільнота можуть допомогти друкарні.

"Поширюйте і розповідайте про цю трагедію в Україні й за кордоном; про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації. Зараз важлива підтримка усього світу.

Ми з вами є свідками нищення європейських цінностей та демонстрації низького рівня розвитку російського суспільства. Впевнені, що ця трагедія не залишить байдужим жодного жителя цивілізованого світу: нищення книг веде до занепаду моралі у суспільстві", – кажуть у видавництві.

Як допомогти друкарні?

  • Припинити співпрацю з будь-якими російськими структурами.
  • Підвищувати обізнаність про російські злочини проти України, особливо ті, які спрямовано проти нашої культурної спадщини.
  • Продовжувати спрямовувати пожертви медичним благодійним організаціям, які підтримують постраждалих від війни.
  • Продовжувати надсилати пожертви українській армії.
  • Фінансово підтримати компанію "Фактор", яка відкрила збір та спрямує всі пожертвувані кошти на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічної діяльності.
Реквізити для допомоги у гривні

Одержувач платежу: Найменування одержувача: ТОВ ФАКТОР-ДРУК

Код отримувача: 20030635

Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"

Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA693515330000026004052102874

Валюта: UAH

Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога згідно листа № 36 від 24.05.2024 без ПДВ

Валютні рахунки

Реквізити компанії / Company details / Назва компанії / Company name: БО ФОНД ГРОМАДИ ХАРКОВА ТОЛОКА

Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Адреса компанії / Company address: 61002, УКРАЇНА, ОБЛ. ХАРКІВСЬКА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, Б. 106А

Reference: factor druk

Євро: IBAN Code: UA633515330000026004052234902

Долар: IBAN Code: UA233515330000026008052136352

Company details / company Name: CHARITY COMMUNITY FOUNDATION OF KHARKIV "TOLOKA"

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 106a Sumska Street, Kharkiv, 61002, Ukraine, Kharkiv region, Kharkiv city

Reference: factor druk

EUR IBAN Code: UA633515330000026004052234902

USD IBAN Code: UA233515330000026008052136352

Команда Vivat також просить поширювати звернення Юлії Орлової українською мовою та англійською.

Нагадаємо, у друкарні "Фактор-Друк", яка стала ціллю російських окупантів, здебільшого друкуються книжки Vivat. Також "Фактор-Друк" випускає книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.

“Фактор-Друк” – один з найбільших поліграфічних комплексів повного циклу у Східній Європі, який працює з 1996 року, і де друкуються майже всі видавництва України.

Також “Фактор-Друк” є одним із ключових підприємств для книговидавничого циклу. Юлія Орлова каже, що зупинка в роботі такого підприємства може вплинути на всю сферу книговидання в Україні, адже тут друкувались і підручники, і дитяча література, і книжки про війну, мову, історію тощо.

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