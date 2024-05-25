Видавництво Vivat просить про допомогу для друкарні, яку РФ знищила у Харкові
23 травня Росія обстріляла Харків. Одна з ворожих ракет влучила в цех видавництва Vivat "Фактор-Друк", унаслідок чого 7 людей загинули, а 22 – отримали поранення.
Генеральна директорка Vivat Юлія Орлова опублікувала лист, у якому розповіла, як українці та міжнародна спільнота можуть допомогти друкарні.
"Поширюйте і розповідайте про цю трагедію в Україні й за кордоном; про те, як ворог нищить українську книгу та культуру, намагається зупинити розвиток нашої нації. Зараз важлива підтримка усього світу.
Ми з вами є свідками нищення європейських цінностей та демонстрації низького рівня розвитку російського суспільства. Впевнені, що ця трагедія не залишить байдужим жодного жителя цивілізованого світу: нищення книг веде до занепаду моралі у суспільстві", – кажуть у видавництві.
Як допомогти друкарні?
- Припинити співпрацю з будь-якими російськими структурами.
- Підвищувати обізнаність про російські злочини проти України, особливо ті, які спрямовано проти нашої культурної спадщини.
- Продовжувати спрямовувати пожертви медичним благодійним організаціям, які підтримують постраждалих від війни.
- Продовжувати надсилати пожертви українській армії.
- Фінансово підтримати компанію "Фактор", яка відкрила збір та спрямує всі пожертвувані кошти на підтримку постраждалих та на відновлення поліграфічної діяльності.
Реквізити для допомоги у гривні
Одержувач платежу: Найменування одержувача: ТОВ ФАКТОР-ДРУК
Код отримувача: 20030635
Назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"
Рахунок одержувача у форматі IBAN: UA693515330000026004052102874
Валюта: UAH
Призначення платежу: Безповоротна фінансова допомога згідно листа № 36 від 24.05.2024 без ПДВ
Валютні рахунки
Реквізити компанії / Company details / Назва компанії / Company name: БО ФОНД ГРОМАДИ ХАРКОВА ТОЛОКА
Назва банку / Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
SWIFT code банку / Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Адреса компанії / Company address: 61002, УКРАЇНА, ОБЛ. ХАРКІВСЬКА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. СУМСЬКА, Б. 106А
Reference: factor druk
Євро: IBAN Code: UA633515330000026004052234902
Долар: IBAN Code: UA233515330000026008052136352
Company details / company Name: CHARITY COMMUNITY FOUNDATION OF KHARKIV "TOLOKA"
Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 106a Sumska Street, Kharkiv, 61002, Ukraine, Kharkiv region, Kharkiv city
Reference: factor druk
EUR IBAN Code: UA633515330000026004052234902
USD IBAN Code: UA233515330000026008052136352
Команда Vivat також просить поширювати звернення Юлії Орлової українською мовою та англійською.
Нагадаємо, у друкарні "Фактор-Друк", яка стала ціллю російських окупантів, здебільшого друкуються книжки Vivat. Також "Фактор-Друк" випускає книги для видавництв "КСД", "Ранок", "Фоліо", "Свічадо", "Зелений пес" та інших.
“Фактор-Друк” – один з найбільших поліграфічних комплексів повного циклу у Східній Європі, який працює з 1996 року, і де друкуються майже всі видавництва України.
Також “Фактор-Друк” є одним із ключових підприємств для книговидавничого циклу. Юлія Орлова каже, що зупинка в роботі такого підприємства може вплинути на всю сферу книговидання в Україні, адже тут друкувались і підручники, і дитяча література, і книжки про війну, мову, історію тощо.