У Харкові двоє юнаків демонстрували нацистський жест на меморіалі жертвам Голокосту

На Харківщині троє хлопців "розважалися" у Дробицькому Яру – місці масового розстрілу євреїв під час Другої світової війни. Двоє з них показували нацистський жест, а третій їх фотографував. Згодом знімки поширили у мережі.

Правоохоронці почали кримінальне провадження і вже розшукали юнаків.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області.

За даними правоохоронців, 23 квітня в одній із груп Telegram з'явилися фото, на якому троє молодиків, перебуваючи на меморіалі у Дробицькому Яру, використали символіку нацистського режиму.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє харків’ян, яким 19 та 16 років.

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"Молодиків опитали. За словами зловмисників, світлини, на яких вони показували нацистські жести, зробили заради розваги, щоб похизуватися", – розповіли у ГУ НП у Харківській області.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.

Юнаки визнали свою провину, але не вважають, що жест, який вони показували, має бути забороненим.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.

На інцидент відреагував також міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що обурений, побачивши ці світлини.

"Ці троє – не "хлопчики", не "жарти", не "дурість". Це – свідомий акт наруги над пам’яттю. Над людяністю. Над Харковом.

Ми пам’ятаємо Дробицький Яр. І ми не дозволимо нікому знущатися з цієї пам’яті", – йдеться у повідомленні.