У Харкові двоє юнаків демонстрували нацистський жест на меморіалі жертвам Голокосту
На Харківщині троє хлопців "розважалися" у Дробицькому Яру – місці масового розстрілу євреїв під час Другої світової війни. Двоє з них показували нацистський жест, а третій їх фотографував. Згодом знімки поширили у мережі.
Правоохоронці почали кримінальне провадження і вже розшукали юнаків.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Харківській області.
За даними правоохоронців, 23 квітня в одній із груп Telegram з'явилися фото, на якому троє молодиків, перебуваючи на меморіалі у Дробицькому Яру, використали символіку нацистського режиму.
У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до злочину причетні двоє харків’ян, яким 19 та 16 років.
"Молодиків опитали. За словами зловмисників, світлини, на яких вони показували нацистські жести, зробили заради розваги, щоб похизуватися", – розповіли у ГУ НП у Харківській області.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України.
Юнаки визнали свою провину, але не вважають, що жест, який вони показували, має бути забороненим.
Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.
На інцидент відреагував також міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що обурений, побачивши ці світлини.
"Ці троє – не "хлопчики", не "жарти", не "дурість". Це – свідомий акт наруги над пам’яттю. Над людяністю. Над Харковом.
Ми пам’ятаємо Дробицький Яр. І ми не дозволимо нікому знущатися з цієї пам’яті", – йдеться у повідомленні.