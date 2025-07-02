У Харкові перейменували вулиці на честь загиблих льотчиків Устименка та Меся

У Харкові перейменували дві вулиці на честь льотчиків Олексія "Мунфіша" Меся та Максима Устименка, які загинули, захищаючи українське небо.

Рішення ухвалили на позачерговій сесії Харківської міськради.

На честь Олексія Меся змінили назву частини провулка від вулиці Сумської до будинку 7 на провулку Глісада Джуса. Вулицю, що розташована від площі Іподрому до будинку 130 на вулиці Сумській та вулиці Григорія Сковороди перейменували на честь Максима Устименка.

"Люди, на честь яких ми перейменовуємо вулиці, – Герої України. Ці льотчики рятували людей від ракетних атак ворога. Вони навчалися в Харкові (йдеться про Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба – ред.), тож мають тісний зв’язок з нашим містом", – пояснив рішення міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, Олексій Месь загинув у серпні 2024 року, коли відбивав російський масований удар. Тоді льотчик встиг ліквідувати три крилаті ракети та один ударний БпЛА.

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"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", – зауважили в командуванні "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

"Мунфішу" посмертно присвоїли військове звання полковника, а також Героя України з орденом "Золота зірка". Олексій Лесь разом з Андрієм "Джусом" Пільщиковим лобіював передачу літаків F-16 Україні та був одним з перших, хто вчився керувати цим літальним засобом.

Максим Устименко загинув у ніч на 29 червня 2025 року, відбиваючи масовану російську атаку. Льотчик на борту літака F-16 збив сім повітряних цілей, під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень.

"Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг", – повідомили у війську.

Льотчику посмертно присвоїли звання Героя України та відзначили орденом "Золота Зірка".