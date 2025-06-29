Мав 4-річного сина і навчався з "Джусом": що відомо про пілота F-16, який загинув під час атаки РФ

У ніч на 29 червня під час масованої російської атаки загинув льотчик 1 класу, підполковник Максим Устименко. Військовий навчався разом із полеглим Андрієм "Джусом" Пільщиковим та мав чотирирічного сина.

Про це розповіли мати "Джуса" Лілія Авер’янова та дружина загиблого пілота Олексія Меся Юлія.

"Макс – хлопець зі сталі. Завжди прагнув бути найкращим. Найкраще боронити Україну. Це був суперінтелект групи, чудовий айтішник. Але в нього були великі, міцні крила. Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати маршалом авіації", – написала Лілія Авер’янова.

Співчуття родині загиблого льотчика висловила дружина Олексія Меся з позивним "Мунфіш" Юлія. Жінка розповіла, що в Максима залишився чотирирічний син.

"Це ціна нашої ранкової спокійної кави. Можна тисячу разів жалітися на недоспану ніч, але не порівняти з тим, що втратила сім’я Максима", – каже Юлія.

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Фото: Юлія Месь/Instagram Фото: Юлія Месь/Instagram

Знайомі та друзі Максима Устименка відкрили збір на допомогу його родині.

За даними Повітряних сил, льотчик у ніч на 29 червня відбивав масований повітряний напад РФ на борту літака F-16. Максимові вдалося збити сім повітряних цілей.

"Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг", – повідомили у війську.