У Харкові перейменують вулиці на честь загиблих льотчиків Меся та Устименка

У Харкові дві вулиці перейменують на честь загиблих льотчиків Олексія Меся та Максима Устименка.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив харківський міський голова Ігор Терехов.

"Обидва починали свій шлях у Харкові: тут вони зробили перші кроки у військовій освіті, навчалися, формувалися як майбутні офіцери. І тому їхні імена назавжди залишаться в історії нашого міста", – йдеться у повідомленні.

Олексій Месь загинув 26 серпня 2024 року, відбиваючи російський масований комбінований ракетно-авіаційний удар. Льотчик знищив три крилаті ракети та один ударний безпілотник.

"Олексій врятував українців від смертоносних російських ракет. На жаль, ціною власного життя", – зазначили у Повітряному командуванні "Захід" ПС ЗСУ.

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У ніч на 29 червня 2025 року під час нічної масштабної атаки РФ на Україну загинув пілот F-16 Максим Устименко. У нього залишився 4-річний син.

"Він застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту.

Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг", – розповіли у Повітряних силах.

Максим навчався разом із полеглим льотчиком Андрієм Пільщиковим з позивним "Джус". Останній загинув влітку 2023-го.