На Запоріжжі будують шість підземних шкіл: коли відкриють першу

Один із кабінетів у новій підземній школі у Харкові.

У Запорізькій області одночасно будують шість підземних шкіл. Деякі з них планують відкрити наприкінці жовтня.

Про це ефірі телемарафону повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наразі ми одночасно будуємо шість підземних шкіл. Є ті, які перебувають на стадії більшої і меншої готовності, в яких, наприклад, тільки на минулому тижні розпочато будівництво.

Ми розраховуємо, що перші школи приймуть своїх учнів в кінці жовтня, така в нас амбітна мета. І сьогодні, згідно з графіком, ми бачимо, що цей план нам може вдатись", – сказав Федоров.

За його словами, підземні школи будуть не лише у Запоріжжі, а й у сільських громадах – Кушугумській, Широківській, Біленьківській.

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"Безпечні школи – це пріоритет, який маємо виконати для наших мешканців до кінця року. Ця робота є частиною державної програми повернення дітей до очного навчання", – зазначив Федоров.

Нагадаємо, про те, що в Запоріжжі розгорнули спорудження першої в місті підземної школи, стало відомо у червні. В ОВА тоді зазначали, що вона стане шостою укріпленою будівлею начального закладу в області, де навчатимуться школярі.

Підземні школи також будують у Харкові. На початку квітня там завершили будівництво першої з них – її зможуть відвідувати 900 дітей.