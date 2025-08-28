Терехов: Із вересня у Харкові діти навчатимуться офлайн у 7 підземних школах і на 6 станціях метро

Такий вигляд має "клас" у станції метро в Харкові. Грудень 2023 року

З 1 вересня у Харкові запрацює сім підземних шкіл. Також для навчання школярів переобладнали шість станцій метрополітену.

Про це розповів харківський міський голова Ігор Терехов у ефірі телемарафону.

За його словами, станом на 1 вересня 2025 року в Харкові працюватиме сім підземних шкіл – три з них побудували упродовж весни-літа 2025 року.

"Ми будемо проводити свята 1 вересня у підземних школах. Для нас це важливо, бо це емоція наших маленьких містян", – розповів мер міста.

Він повідомив, що до харківських шкіл цьогоріч підуть близько 6 тисяч першокласників.

"Важливо, щоб діти мали змогу навчатись не лише онлайн, а й офлайн. Та ми не можемо дозволити, щоб діти навчались на поверхні.

Ми першими переобладнали шість станцій метрополітену, де сьогодні діти зможуть навчатися. Ми готуємо їх, щоб з 1 вересня діти мали змогу навчатись і в метрополітені", – розповів Ігор Терехов.

Раніше директорка Департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко уточнювала, що кожна підземна школа може вмістити щонайменше тисячу учнів у дві зміни.

Надалі міськрада планує і далі будувати підземні школи, щоб у кожному районі міста їх було декілька.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні проходить навчання у підземних школах на прикладі такого навчального закладу на Миколаївщині.