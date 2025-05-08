Шмигаль: На Сумщині зведуть 11 підземних шкіл

У Сумах зведуть чотири підземні школи, загалом в області їх буде одинадцять.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту у Суми, інформує Урядовий портал.

"Захисна споруда вміщатиме 500 осіб і дасть можливість дітям навчатись очно й у безпеці. На реалізацію цього проєкту було виділено близько 117 мільйонів гривень з державного та місцевого бюджетів. Завершити будівництво мають до початку наступного навчального року.

Зараз навчання в школі проходить у змішаному форматі, частково онлайн", – зазначив Денис Шмигаль.

Підземні школи функціонують вже у різних регіонах України. Зокрема у Харкові минулого року завершили будівництво першої такої школи, а у січні 2025-го другої.

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У грудні минулого року у прифронтовому Запоріжжі почала працювати перша в області підземна школа. Вона розташована на глибині 7 метрів і здатна витримувати ракетні удари. Наразі в області є 5 таких закладів освіти, шостий готують до відкриття.

Також три підземні школи відкрили на Миколаївщині.