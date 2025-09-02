Може створювати відповідники шкіри: у Харкові запрацював перший у Східній Європі роботизований біопринтер

Пристрій може створювати еквіваленти шкіри та інших тканин

У лабораторії біомедичних досліджень Харківського національного університету імені Каразіна почав роботу перший у Східній Європі роботизований біопринтер.

Прилад REGENHU R-GEN200 зможуть використовувати для розробки та виготовлення медичних виробів та відповідників тканин тіла, повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

Сучасні технології біодруку зможуть допомогти створювати надтонкі покриття та об’ємні структури з природних або синтетичних полімерів, біосумісних металів, кераміки та живих клітин людини. Зокрема прилад здатний створювати медичні вироби, як-от аплікатори, імпланти, а також еквіваленти шкіри, рогівки, кісткової та хрящової тканин.

"Запуск біопринтера в Каразінському університеті відкриває новий горизонт для розвитку медичної біоінженерії та формування фахівців нового покоління.

Цей крок демонструє потенціал українських університетів бути в авангарді наукових досліджень і впроваджувати передові освітні практики на рівні світових стандартів", – вважає ректорка університету Тетяна Кагановська.

Завдяки обладнанню у виші зможуть проєктувати вироби медичного призначення. У МОН переконані, що використання біопринтера сприятиме співпраці університету з бізнесом, а також допоможе готувати висококваліфікованих фахівців.