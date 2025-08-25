В Україні реорганізували ще один університет: цього разу на Хмельниччині

В Україні реорганізували ще один університет

Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію Подільського державного університету, погодившись із пропозицією Міністерства освіти і науки.

Про це йдеться у розпорядженні, опублікованому на сайті уряду.

Виш приєднали до Кам’янець-Подільського університету імені Івана Огієнка.

Всі здобувачі освіти продовжать навчання у КПНУ без зміни спеціальностей і джерел фінансування.

Також Кабмін скасував власне попереднє рішення від 11 червня 2025 року, яким передбачалося приєднання Кам’янець-Подільського університету до Подільського державного університету.

Подільський державний університет – багатогалузевий класичний виш. Він утворився у 2020 році після перейменування Подільського державного аграрно-технічного університету.

Нагадаємо, раніше ексзаступник міністра освіти і науки Михайло Винницький заявляв, що в Україні планують залишити приблизно 100 закладів вищої освіти. Водночас до початку процесу укрупнення їх було близько 130.

Протягом 2024 року в Україні мережу університетів скоротили на десять вишів.

Також Винницький розповідав, що процес укрупнення закладів вищої освіти зіштовхується з опором від освітян. Переважно це стосується саме ректорів.