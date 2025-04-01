У Харкові затримали групу "дистанційних цілителів", які ошукали людей на майже три мільйони гривень

У Харкові правоохоронці затримали злочинну групу, учасники якої в етері популярної телепередачі вдавали із себе "цілителів" та виманювали в людей гроші за свої "послуги".

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі та Офісі генерального прокурора.

Фото: Харківська обласна прокуратура Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці встановили, що надання "послуг із дистанційного цілительства" організував 56-річний харків’янин, який залучив до цього іншого 59-річного чоловіка та 49-річну.

У ході слідства з'ясували, що учасники злочинної групи в етері популярної телепередачі представлялися "ясновидцями" і під вигаданими іменами, як-от Міра, Азарія та Стефанія, виманювали в людей гроші за проведення "обрядів". При цьому вони обіцяли зцілити від хвороб чи зняти пороблення.

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"Шахраї ошукали українців, серед яких важкохворі люди та їхні родичі, на суму майже три мільйони гривень. Надалі харківʼяни знімали гроші з банківських карток та розподіляли між собою", – додали в прокуратурі.

Правоохоронці встановили фігурантів та повідомили їм про підозру в шахрайстві – частини 4,5 статті 190 Кримінального кодексу. В учасників злочинної групи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, понад 30 банківських карток, 65 тисяч гривень та 6,5 тисяч доларів. На вилучені кошти наклали арешт.

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Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави для організатора "схеми" – понад 900 тисяч гривень, а для його спільників – понад 450 тисяч гривень.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших членів групи та повне коло потерпілих серед громадян України та Європи.

Раніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо "ворожки", яка просила 21,5 тисячі гривень за нібито захист здоров'я військового, який насправді загинув.