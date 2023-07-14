Ворожка ошукала керівника приватного медцентру на 300 тисяч доларів

Ворожка з Тернопільщини ошукала керівництво приватного медичного центру в Чернівцях. Його керівник звернувся до неї по допомогу, щоб закрити кримінальну справу про присвоєння 8 млн грн від Національної служби здоров’я України, пише ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

За даними джерел видання Zaxid.net, йдеться про реабілітаційну установу "Меднеан".

Його керівників підозрюють у неправомірному присвоєнні понад 8 млн коштів НСЗУ. Їх мали б спрямувати на лікування та реабілітацію пацієнтів. Наразі кілька справ з цього приводу слухають у Шевченківському районному суді Чернівців.

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14 липня керівник медцентру звернувся до правоохоронців із заявою, що його ошукала ворожка на 300 тис. доларів. Жінку він знайшов за оголошенням. Вона мала "допомогти чарами" вирішити питання про закриття кримінального провадження, де його та працівників підозрюють у змові з сімейними лікарями.

Фото: Нацполіція

Згідно з договором, який підписав "Меднеан" з НСЗУ, приватний медичний центр мав надавати послуги з реабілітації пацієнтів – зокрема у лікарів-невропатологів і лікарів-травматологів. Але ці послуги отримала лише частина потребуючих. Решта – була оформлена фіктивно.

Зазначається, що за винагороду від керівника медцентру лікарі внесли в єдину базу e-Health 417 фіктивних направлень.

Для закриття провадження директору знадобилася ворожка. Крім власних запропонованих послуг, вона порекомендувала звернутися до адвоката. За 10 тис. доларів чоловік мав підкупити правоохоронців, щоб дружину директора не чіпали.

"В ході досудових розслідувань поліцейські встановили, що директор медичного центру в місті Чернівці звернувся до 48-річної жительки Тернопільщини. Жінка розповіла чоловікові, що має знайомих серед досить впливових осіб у державі, які за гроші зможуть допомогти уникнути негативних наслідків, пов’язаних із кримінальним провадженням, щодо протиправної діяльності його та службових осіб медустанови" – повідомляють в управлінні Нацполіції в Чернівецькій області.

10 липня киянина затримали під час отримання 10 тис. доларів співробітниками слідчого управління та карного розшуку за підтримки спецпризначенців.

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Обом фігурантам вже повідомили про підозри у вчиненні правопорушень. Жінка підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), а чоловік – ч. 4 ст. 27 (Види співучасників) та ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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