У Харкові зник журналіст Олександр Лапшин: його шукають уже два тижні

Олександр Лапшин зник ще два тижні тому. Рідні просять про будь-яку інформацію щодо місця його перебування

У Харкові раптово зник 44-річний журналіст і фіксер Олександр Лапшин. Родичі написали заяву про зникнення.

Інформація про розшук чоловіка розміщена на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Востаннє його бачили 29 травня, повідомила подруга журналіста Вікторія Чала.

За її даними, за два тижні пошуків близьким журналіста не вдалося з’ясувати обставин зникнення. Його особисті речі, ноутбук і телефон залишилися вдома.

Рідні припускають, що Олександр міг уранці вийти на спортмайданчик біля під’їзду чи пробіжку. Після цього додому він не повертався.

"Друзі та брат перевірили увесь його звичний маршрут, опитували людей, чи хто що бачив, але наразі жодних результатів пошуку та інформації щодо його місця перебування немає", – розповідає Вікторія Чала.

За словами журналіста і друга зниклого Євгена Тітова, Олександр родом із Ківшарівки, що на Харківщині. Працював переважно на Харківському напрямку, мав акредитацію.

"Із самого початку війни Олександр брав участь у багатьох проєктах, серед яких волонтерські, виїздах із журналістськими місіями, зокрема у гарячі точки, навчанні з першої допомоги тощо.

Постійно активно допомагав харків’янам й багато робив у інформаційно-освітньому полі", – каже пані Вікторія.

На початку повномасштабної війни Олександр Лапшин писав про реалії Харкова для "УП. Життя".

Рідні не пов’язують його зникнення з журналістською діяльністю.

"Нічого гучного чи незвичного не було. Сашко намагався не торкатися гострих тем. Його більше цікавило висвітлення взаємодопомоги, підтримки – у цьому весь він", – розповідає його подруга.





Мешканців Харкова (особливо районів Сортировка, Іванівка, Павлівка), яким щось відомо, просять звʼязатися з мамою Олександра, Тамарою Петрівною, за номером +380507097015.

Раніше ми писали, що рідним полонених і зниклих безвісти надсилатимуть сповіщення через "Дію".