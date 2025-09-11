Війська РФ завдали удару поблизу закладу освіти в Херсоні: що відомо про пошкодження

Удень 11 вересня російські війська завдали удару поблизу одного із закладів освіти Центрального району Херсону. Внаслідок атаки БпЛА "Молнія" в будівлі вибило близько 20 вікон та пошкоджені двоє дверей.

Про це повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Сьогодні російські терористи вже не вперше прицільно обстрілюють заклади освіти", – написав Шанько.

Одна з працівниць розповіла, що під час атаки була на робочому місці. Почувши удар, жінка схопила речі та перейшла до іншої частини приміщення.

У коридорі херсонка відчула сильний протяг. Згодом з’ясувалося, що це був наслідок пошкодження значної кількості вікон у закладі.

За словами Ярослава Шанька, інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, росіяни продовжують дистанційно мінувати вулиці Херсона протипіхотними мінами. Місцева влада попередила мешканців про потенційну небезпеку.