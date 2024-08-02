У Хмельницькому суд оштрафував лікаря-психіатра, який вимагав у хворого військового 5 тисяч доларів

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок лікарю-психіатру військового госпіталю, який вимагав у хворого бійця хабар. За визнання солдата непридатним до служби в ЗСУ медик хотів отримати 5 тисяч доларів.

Як йдеться у вироку, суд встановив, що лікар-психіатр психотерапевтичного кабінету поліклінічного відділення Хмельницького військового госпіталю вступив у злочинну змову з ординатором відділення межових станів клініки психіатрії.

Разом вони мали на меті збагатитися, отримуючи хабарі від військовослужбовців за вплив на членів військово-лікарської комісії, які прийняли рішення про непридатність до подальшої військової служби з виключенням з військового обліку.

У вересні 2023 року він запропонував одному зі своїх пацієнтів за 5 тисяч доларів вплинути на рішення членів ВЛК, аби ті визнали його непридатним для подальшої служби. При цьому він знав, що військовослужбовець має захворювання, яке і так є підставою для такого висновку.

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"На цю пропозицію військовий вимушено погодився, оскільки усвідомлював, що у разі ненадання неправомірної вигоди, не зможе отримати свідоцтво про хворобу", – йдеться у вироку.

Передача грошей відбувалася у декілька етапів. Станом на лютий 2024 року лікарі отримали всю суму і поділили її між собою.

23 травня 2024 року обвинувачений уклав із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону угоду про визнання своєї винуватості.

Лікаря-психіатра визнали винним за частиною 2 статті 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, вчинене за попередньою змовою.

Йому призначили штраф у розмірі 81 тисяча гривень з позбавленням права обіймати посади у військово-лікарських комісіях та медико-соціальних експертних комісій строком на 3 роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше правоохоронці викрили на хабарі завідувача кафедри в одному з харківських вишів. За гроші він обіцяв допомогти зі вступом і навчанням на магістратурі.