В Індії кухар знайшов у їжі мертву змію, та все одно подав її учням: отруїлись понад 100 дітей

Кухар побачив мертвого плазуна у їжі, викинув його, але їжу вирішив роздати дітям

У Індії понад сотня дітей отруїлась через те, що шкільний кухар подав школярам їжу, в якій знайшов мертву змію.

До лікарень потрапили щонайменше 20 дітей, повідомляють CNN та BBC.

Інцидент стався у школі в місті Мокама (східна Індія). За повідомленням Національної комісії з прав людини, шкільний кухар знайшов мертву змію у їжі, яку готував для учнів. Плазуна він викинув, але їжу вирішив залишити і після цього роздав її на обід.

За орієнтовними підрахунками, в той день на шкільному обіді були близько 500 дітей. Невдовзі їм стало погано: почалася блювота та запаморочення.

Обурені жителі села на знак протесту перекрили місцеву автомагістраль. Комісія закликала місцеву поліцію розслідувати інцидент і представити звіт впродовж двох тижнів, оскільки йдеться про "грубе порушення прав людини".

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Індія – одна з країн, де запроваджена безкоштовна система харчування у школах для дітей. Вважалось, що вона повинна допомогти у боротьбі з голодом та підвищити відвідуваність шкіл. Однак до влади неодноразово надходили скарги на недотримання правил гігієни при готуванні та подачі їжі.

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